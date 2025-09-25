EU plant Schutzzölle gegen chinesische Billigimporte

Brüssel (dts Nachrichtenagentur) - Auf die zunehmende Abschottung des US-Marktes und eine Welle von Billigimporten aus China reagiert die Europäische Union mit neuen, eigenen Schutzmaßnahmen. Schon in den kommenden Wochen will die EU-Kommission weitreichende Schutzzölle gegen chinesischen Stahl und daraus hergestellte Produkte von über 25 bis 50 Prozent verhängen. Das berichtet das "Handelsblatt" (Freitagausgabe) unter Berufung auf hochrangige Brüsseler Beamte.



Gleichzeitig plant die EU, die Vergabe von öffentlichen Aufträgen an "Buy European"-Regeln zu koppeln: U-Bahnen, Züge und Trassen sollen künftig mit grünem Stahl aus Europa gebaut werden. Großunternehmen und Autovermietungen sollen mit Quoten dazu gebracht werden, bevorzugt europäische Elektroautos für ihre Fuhrparks zu kaufen.



"Europa hat keine andere Wahl, als ein neues Gleichgewicht zu finden", sagte Industriekommissar Stéphane Séjourné dem "Handelsblatt" (Freitagausgabe) auf Nachfrage. Dafür brauche es "weniger Handelsschranken im Inneren, mit einem Binnenmarkt, der wirklich funktioniert", aber eben auch "Schutzmaßnahmen, um das Gleichgewicht mit Partnern wiederherzustellen, die gar keine Regeln mehr achten".



