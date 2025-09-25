Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 25.09.2025
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 25.09.2025 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Intel
Tagesperformance: +7,53 %
Platz 1
Performance 1M: +26,87 %
Performance 1M: +26,87 %
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: -6,40 %
Platz 2
Performance 1M: -7,90 %
Marvell Technology
Tagesperformance: +5,42 %
Platz 3
Performance 1M: +8,02 %
Synopsys
Tagesperformance: +3,95 %
Platz 4
Performance 1M: -22,45 %
Lululemon Athletica
Tagesperformance: -3,91 %
Platz 5
Performance 1M: -13,95 %
Shopify
Tagesperformance: -3,40 %
Platz 6
Performance 1M: +4,39 %
GE Healthcare Technologies
Tagesperformance: -3,16 %
Platz 7
Performance 1M: -1,78 %
Cognizant Technology Solutions (A)
Tagesperformance: -3,01 %
Platz 8
Performance 1M: -5,73 %
Regeneron Pharmaceuticals
Tagesperformance: -3,01 %
Platz 9
Performance 1M: -2,39 %
Tesla
Tagesperformance: -2,92 %
Platz 10
Performance 1M: +29,78 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: +2,90 %
Platz 11
Performance 1M: -7,95 %
Charter Communications Registered (A)
Tagesperformance: +2,86 %
Platz 12
Performance 1M: -5,08 %
Micron Technology
Tagesperformance: -2,78 %
Platz 13
Performance 1M: +36,24 %
The Kraft Heinz Company
Tagesperformance: -2,73 %
Platz 14
Performance 1M: -4,61 %
Apple
Tagesperformance: +2,51 %
Platz 15
Performance 1M: +10,23 %
Constellation Energy
Tagesperformance: -2,50 %
Platz 16
Performance 1M: +9,15 %
Arm Holdings
Tagesperformance: -2,44 %
Platz 17
Performance 1M: +4,50 %
Amgen
Tagesperformance: -2,36 %
Platz 18
Performance 1M: -5,04 %
Dexcom
Tagesperformance: +2,24 %
Platz 19
Performance 1M: -18,05 %
ON Semiconductor
Tagesperformance: -2,13 %
Platz 20
Performance 1M: -1,96 %
Warner Bros. Discovery (A)
Tagesperformance: +2,09 %
Platz 21
Performance 1M: +64,96 %
