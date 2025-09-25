Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 25.09.2025
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 25.09.2025 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
CarMax
Tagesperformance: -19,11 %
Platz 1
Performance 1M: -1,54 %
Jabil
Tagesperformance: -7,72 %
Platz 2
Performance 1M: +8,25 %
Intel
Tagesperformance: +7,56 %
Platz 3
Performance 1M: +26,87 %
Freeport-McMoRan
Tagesperformance: -6,02 %
Platz 4
Performance 1M: -11,51 %
Tapestry
Tagesperformance: -5,37 %
Platz 5
Performance 1M: +14,09 %
Albemarle
Tagesperformance: +5,25 %
Platz 6
Performance 1M: +0,66 %
IBM
Tagesperformance: +5,16 %
Platz 7
Performance 1M: +10,77 %
Lyondellbasell Industries
Tagesperformance: -4,35 %
Platz 8
Performance 1M: -12,84 %
Oracle
Tagesperformance: -4,34 %
Platz 9
Performance 1M: +29,83 %
Synopsys
Tagesperformance: +4,04 %
Platz 10
Performance 1M: -22,45 %
EPAM Systems
Tagesperformance: -3,99 %
Platz 11
Performance 1M: -10,66 %
Deckers Outdoor
Tagesperformance: -3,93 %
Platz 12
Performance 1M: +1,82 %
Lululemon Athletica
Tagesperformance: -3,87 %
Platz 13
Performance 1M: -13,95 %
Moderna
Tagesperformance: -3,59 %
Platz 14
Performance 1M: -4,24 %
Southwest Airlines
Tagesperformance: -3,53 %
Platz 15
Performance 1M: +0,54 %
Eastman Chemical
Tagesperformance: -3,39 %
Platz 16
Performance 1M: -7,39 %
Dow
Tagesperformance: -3,30 %
Platz 17
Performance 1M: -7,59 %
Coinbase
Tagesperformance: -3,23 %
Platz 18
Performance 1M: +0,99 %
Charles Schwab
Tagesperformance: +3,15 %
Platz 19
Performance 1M: -3,81 %
GE Healthcare Technologies
Tagesperformance: -3,14 %
Platz 20
Performance 1M: -1,78 %
Incyte
Tagesperformance: -3,09 %
Platz 21
Performance 1M: -1,20 %
Eli Lilly
Tagesperformance: -3,09 %
Platz 22
Performance 1M: +4,02 %
Campbell Soup
Tagesperformance: -3,03 %
Platz 23
Performance 1M: +1,61 %
Accenture Registered (A)
Tagesperformance: -3,01 %
Platz 24
Performance 1M: -7,18 %
Cognizant Technology Solutions (A)
Tagesperformance: -2,99 %
Platz 25
Performance 1M: -5,73 %
Charter Communications Registered (A)
Tagesperformance: +2,92 %
Platz 26
Performance 1M: -5,08 %
Valero Energy
Tagesperformance: +2,90 %
Platz 27
Performance 1M: +17,75 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: +2,90 %
Platz 28
Performance 1M: -7,95 %
First Solar
Tagesperformance: +2,86 %
Platz 29
Performance 1M: +8,92 %
L3Harris Technologies
Tagesperformance: +2,79 %
Platz 30
Performance 1M: +2,93 %
Phillips 66
Tagesperformance: +2,69 %
Platz 31
Performance 1M: +5,42 %
Apple
Tagesperformance: +2,53 %
Platz 32
Performance 1M: +10,23 %
CME Group Registered (A)
Tagesperformance: +2,47 %
Platz 33
Performance 1M: -2,10 %
Dexcom
Tagesperformance: +2,29 %
Platz 34
Performance 1M: -18,05 %
Warner Bros. Discovery (A)
Tagesperformance: +2,16 %
Platz 35
Performance 1M: +64,96 %
Expand Energy Corporation
Tagesperformance: +2,12 %
Platz 36
Performance 1M: +8,26 %
BlackRock
Tagesperformance: +2,07 %
Platz 37
Performance 1M: -1,61 %
