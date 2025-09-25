    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Lawrow wirft Nato und EU Beteiligung am Ukraine-Krieg vor

    Für Sie zusammengefasst
    • Lawrow macht Westen für Ukraine-Krieg verantwortlich.
    • Nato und EU hätten Russland "Krieg" erklärt.
    • Instabilität weltweit durch Missachtung der UN-Charta.

    NEW YORK/MOSKAU (dpa-AFX) - Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat erneut den Westen für den von Russland begonnenen Krieg in der Ukraine verantwortlich gemacht. Er erhob dabei den Vorwurf, Nato und EU hätten Moskau durch die Ukraine einen "richtigen Krieg" erklärt.

    Die Nicht-Einhaltung der UN-Charta führe zur Zunahme von Instabilität weltweit und vervielfache regionale Konflikte, sagte Lawrow am Rande der UN-Generalversammlung in New York. "Ein anschauliches Beispiel dafür ist die vom kollektiven Westen provozierte Krise in der Ukraine, mit deren Händen die Nato und die Europäische Union meinem Land einen richtigen Krieg erklären wollen und schon erklärt haben und sich direkt daran beteiligen", führte er demnach aus. Solche Vorwürfe gab es schon wiederholt aus Moskau.

    Russland führt seit mehr als dreieinhalb Jahren einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine. EU- und Nato-Staaten unterstützen das angegriffene Land unter anderem mit Waffenlieferungen. Deutschland und andere Staaten haben aber wiederholt betont, dadurch nicht Kriegspartei zu werden.

    Zuletzt hatten mehrere Vorfälle das Verhältnis zwischen Russland und dem Westen weiter belastet. Mitte September waren nach polnischen Angaben mehr als 20 russische Drohnen in den polnischen Luftraum eingedrungen. Die Nato verlegte daraufhin zusätzliche Kampfjets an ihre Ostflanke. Später kam es zu einem weiteren Vorfall mit russischen Kampfjets, die den estnischen Luftraum verletzten. Russland bestreitet das./ksr/DP/men






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Lawrow wirft Nato und EU Beteiligung am Ukraine-Krieg vor Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat erneut den Westen für den von Russland begonnenen Krieg in der Ukraine verantwortlich gemacht. Er erhob dabei den Vorwurf, Nato und EU hätten Moskau durch die Ukraine einen "richtigen Krieg" erklärt. …