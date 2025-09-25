Besonders beachtet!
Amgen Aktie heute im Minus - 25.09.2025
Am 25.09.2025 ist die Amgen Aktie, bisher, um -2,24 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Amgen Aktie.
Amgen ist ein führendes Biotechnologieunternehmen, das innovative Medikamente für schwere Krankheiten entwickelt. Es ist bekannt für seine starke Marktstellung und seine umfangreiche Produktpipeline. Wichtige Konkurrenten sind Biogen und Gilead Sciences. Amgen hebt sich durch seine biotechnologische Expertise und Forschungskapazitäten ab.
Amgen Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 25.09.2025
Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Amgen Aktie. Mit einer Performance von -2,24 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?
Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Amgen Aktionäre einen Verlust von -0,08 % hinnehmen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Amgen Aktie damit um +2,39 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,04 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -5,26 % verloren.
Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,37 % geändert.
Amgen Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+2,39 %
|1 Monat
|-5,04 %
|3 Monate
|-0,08 %
|1 Jahr
|-18,08 %
Informationen zur Amgen Aktie
Es gibt 538 Mio. Amgen Aktien. Damit ist das Unternehmen 125,03 Mrd.EUR wert.
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 25.09.2025
Top- und Flop-Aktien am 25.09.2025 im US Tech 100.
Börsen Update USA - 25.09. - US Tech 100 schwach -0,91 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.
Globale Börsen im Minus: Deutsche Indizes stärker betroffen als US-Pendants
An den globalen Börsen dominieren heute rote Zahlen, während einige wenige Aktien positive Ausnahmen bilden. Besonders deutsche Indizes müssen stärkere Verluste hinnehmen als ihre US-Pendants.
Amgen Aktie jetzt kaufen?
Ob die Amgen Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Amgen Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.