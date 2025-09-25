    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Aktien New York Schluss

    Weitere Verluste vor Inflationsdaten am Freitag

    Aktien New York Schluss - Weitere Verluste vor Inflationsdaten am Freitag
    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Donnerstag den dritten Tag in Folge unter Gewinnmitnahmen gelitten. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 0,38 Prozent tiefer mit 45.947,32 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,50 Prozent auf 6.604,72 Punkte bergab. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 sank um 0,43 Prozent auf 24.397,31 Punkte.

    Die Experten der Commerzbank sprachen von einer Atempause nach der vorangegangenen Rekordrally. Investoren zeigten sich vorsichtig vor den PCE-Inflationsdaten, die am Freitag veröffentlicht werden und als wichtigstes Inflationsmaß der US-Notenbank Fed gelten. Überraschend gute aktuelle Wirtschaftsdaten vom Arbeits- und Immobilienmarkt sowie aus der Industrie schmälerten laut Helaba-Volkswirt Ulrich Wortberg sowohl die Konjunktursorgen als auch die Zinssenkungsfantasie./gl/men





    dpa-AFX
