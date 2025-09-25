JPMORGAN stuft SIEMENS AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Siemens auf "Overweight" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Da der Technologiekonzern laut einem Pressebericht schon deutlich vor dem Kapitalmarkttag am 9. Dezember über seine Beteiligung an Siemens Healthineers entscheiden wolle, komme den am 13. November anstehenden Quartalszahlen mehr Bedeutung als sonst zu, schrieb Phil Buller in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Siemens bleibt einer seiner bevorzugten Werte. Die Aktie sei eine günstige Wette, um auf attraktive Anlagethemen zu setzen./rob/gl/menVeröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 19:28 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 19:28 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,46 % und einem Kurs von 223,7EUR auf Lang & Schwarz (25. September 2025, 22:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Phil Buller

Analysiertes Unternehmen: SIEMENS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 300

Kursziel alt: 300

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



