    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens AktievorwärtsNachrichten zu Siemens
    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    JPMORGAN stuft SIEMENS AG auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Siemens auf "Overweight" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Da der Technologiekonzern laut einem Pressebericht schon deutlich vor dem Kapitalmarkttag am 9. Dezember über seine Beteiligung an Siemens Healthineers entscheiden wolle, komme den am 13. November anstehenden Quartalszahlen mehr Bedeutung als sonst zu, schrieb Phil Buller in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Siemens bleibt einer seiner bevorzugten Werte. Die Aktie sei eine günstige Wette, um auf attraktive Anlagethemen zu setzen./rob/gl/men

    Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 19:28 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 19:28 / BST


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,46 % und einem Kurs von 223,7EUR auf Lang & Schwarz (25. September 2025, 22:30 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Phil Buller
    Analysiertes Unternehmen: SIEMENS AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 300
    Kursziel alt: 300
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 300,00, was eine Steigerung von +34,05% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JPMORGAN stuft SIEMENS AG auf 'Overweight' JPMorgan hat Siemens auf "Overweight" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Da der Technologiekonzern laut einem Pressebericht schon deutlich vor dem Kapitalmarkttag am 9. Dezember …