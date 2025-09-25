    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens Healthineers AktievorwärtsNachrichten zu Siemens Healthineers
    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    JEFFERIES stuft Siemens Healthineers auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Siemens Healthineers auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Die am 5. November anstehenden Schlussquartalszahlen dürften es dem Medizintechnikkonzern erlauben, die angehobenen Ziele für das Geschäftsjahr zu erreichen, schrieb Julien Dormois in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Wiederholte Aussagen über kommenden Gegenwind deuteten zwar auf Risiken für die Ergebnisschätzungen (EPS) 2025/26. Das neue Geschäftsjahr könnte aber ein Übergangsjahr markieren und das Fundament für neue ambitionierte Planungen für die Folgejahre legen./rob/gl/men

    Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 15:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 15:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,74 % und einem Kurs von 45,02EUR auf Lang & Schwarz (25. September 2025, 22:33 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Julien Dormois
    Analysiertes Unternehmen: Siemens Healthineers
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 60
    Kursziel alt: 60
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 60,00, was eine Steigerung von +33,84% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JEFFERIES stuft Siemens Healthineers auf 'Buy' Das Analysehaus Jefferies hat Siemens Healthineers auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Die am 5. November anstehenden Schlussquartalszahlen dürften es dem Medizintechnikkonzern erlauben, die angehobenen Ziele für das Geschäftsjahr zu …