LAPHROAIG SINGLE MALT SCOTCH WHISKY UND WILLEM DAFOE VEREINEN SICH, UM KÜHNEN GEIST ZU FEIERN

ISLAY, Schottland, 25. September 2025 /PRNewswire/ -- Seit mehr als 200 Jahren hat Laphroaig unapologetisch die Dinge anders gemacht. In Fortführung dieses kompromisslosen Geistes hat der unverwechselbare Islay Single Malt heute eine neue Partnerschaft mit dem Kultschauspieler Willem Dafoe bekannt gegeben. Die erste Zusammenarbeit dieser Art in der Geschichte der Brennerei wird mit einem Kurzfilm mit dem Titel „The Taste", einer globalen Werbekampagne und der Vorstellung eines Whiskys in limitierter Auflage eingeläutet, um diejenigen zu feiern, die anders denken und einen kühnen Charakter haben.

Zwei der kultigsten Figuren der Welt arbeiten in einer „unvergesslichen" Partnerschaft zusammen, die erstmals in einem Kurzfilm vorgestellt wird

In einem Meer von Gleichartigkeit sind Dafoe und Laphroaig weltweit für ihren unverwechselbaren Stil bekannt. Beide haben keine Angst davor, aufzufallen oder gegen den Strom zu schwimmen. Es war nur eine Frage der Zeit, bis die beiden diese neu entdeckte Freundschaft begannen - eine Freundschaft, die Laphroaig aus seiner Heimat, einer winzigen Ecke einer schottischen Insel auf den Inneren Hebriden, auf die Weltbühne bringt.

Die Partnerschaft ist die jüngste Folge der „Unforgettable"-Kampagne der Marke, die 2024 ins Leben gerufen wurde und den unverwechselbaren Geschmack dieses kultigen Whiskys zelebriert, der ihn für alle, die ihn trinken, „unforgettable" macht. „The Taste" erweckt Dafoes Suche nach der Definition des Geschmacks von Laphroaig zum Leben - etwas, das er nicht genau bestimmen kann - und offenbart eine filmische Erkundung durch Dafoe und eine Feier seiner unnachahmlichen Persönlichkeit.

Der skurrile Film schöpft seine Inspiration aus ungewöhnlichen Komponenten in Dafoes Leben und seinem Drang, in die Welt einzutauchen, um Erfahrungen zu sammeln. Die Eröffnungsszene erzählt die Geschichte von Dafoe, der als Kind zwei Tage lang in einem Kleiderschrank verbrachte, um zu versuchen, ins All zu fliegen, nachdem er Astronauten auf dem Mond gesehen hatte. Mit diesem eigenwilligen und neugierigen Stil sucht Dafoe nach den Worten, um den einzigartig kühnen Single Malt zu beschreiben, und rezitiert humorvolle Beschreibungen, die von einigen der größten Fans des Whiskys - den Friends of Laphroaig - eingereicht wurden.