    UBS stuft SAP SE auf 'Buy'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat SAP auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Mit der Einleitung von Ermittlungen der EU-Kommission gegen den Softwarekonzern wegen möglicher wettbewerbswidriger Praktiken hätten sich nun entsprechende Gerüchte bestätigt, schrieb Michael Briest am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Erwähnt werde von der Behörde etwa das Verbot des Missbrauchs einer dominierenden Marktposition. In diesem Zusammenhang habe die EU jüngst Google zu einer Strafzahlung von knapp 3 Milliarden Euro verurteilt, rief der Experte in Erinnerung. SAP erwarte indes im Vorfeld der Quartalszahlen am 22. Oktober nicht, dass das Verfahren einen erheblichen Einfluss auf die Finanzkennziffern haben werde./rob/gl/men

    Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 18:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,00 % und einem Kurs von 224,7EUR auf Lang & Schwarz (25. September 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Michael Briest
    Analysiertes Unternehmen: SAP SE
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 300
    Kursziel alt: 300
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    Verfasst von dpa-AFX Analysen
