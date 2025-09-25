LAPHROAIG® SINGLE MALT SCOTCH WHISKY UND WILLEM DAFOE VEREINEN SICH, UM KÜHNEN GEIST ZU FEIERN
Islay, Schottland (ots/PRNewswire) - Zwei der kultigsten Figuren der Welt
arbeiten in einer "unvergesslichen" Partnerschaft zusammen, die erstmals in
einem Kurzfilm vorgestellt wird
Seit mehr als 200 Jahren hat Laphroaig unapologetisch die Dinge anders gemacht.
In Fortführung dieses kompromisslosen Geistes hat der unverwechselbare Islay
Single Malt heute eine neue Partnerschaft mit dem Kultschauspieler Willem Dafoe
bekannt gegeben. Die erste Zusammenarbeit dieser Art in der Geschichte der
Brennerei wird mit einem Kurzfilm mit dem Titel "The Taste", einer globalen
Werbekampagne und der Vorstellung eines Whiskys in limitierter Auflage
eingeläutet, um diejenigen zu feiern, die anders denken und einen kühnen
Charakter haben.
In einem Meer von Gleichartigkeit sind Dafoe und Laphroaig weltweit für ihren
unverwechselbaren Stil bekannt. Beide haben keine Angst davor, aufzufallen oder
gegen den Strom zu schwimmen. Es war nur eine Frage der Zeit, bis die beiden
diese neu entdeckte Freundschaft begannen - eine Freundschaft, die Laphroaig aus
seiner Heimat, einer winzigen Ecke einer schottischen Insel auf den Inneren
Hebriden, auf die Weltbühne bringt.
Die Partnerschaft ist die jüngste Folge der "Unforgettable"-Kampagne der Marke,
die 2024 ins Leben gerufen wurde und den unverwechselbaren Geschmack dieses
kultigen Whiskys zelebriert, der ihn für alle, die ihn trinken, "unforgettable"
macht. "The Taste" erweckt Dafoes Suche nach der Definition des Geschmacks von
Laphroaig zum Leben - etwas, das er nicht genau bestimmen kann - und offenbart
eine filmische Erkundung durch Dafoe und eine Feier seiner unnachahmlichen
Persönlichkeit.
Der skurrile Film schöpft seine Inspiration aus ungewöhnlichen Komponenten in
Dafoes Leben und seinem Drang, in die Welt einzutauchen, um Erfahrungen zu
sammeln. Die Eröffnungsszene erzählt die Geschichte von Dafoe, der als Kind zwei
Tage lang in einem Kleiderschrank verbrachte, um zu versuchen, ins All zu
fliegen, nachdem er Astronauten auf dem Mond gesehen hatte. Mit diesem
eigenwilligen und neugierigen Stil sucht Dafoe nach den Worten, um den
einzigartig kühnen Single Malt zu beschreiben, und rezitiert humorvolle
Beschreibungen, die von einigen der größten Fans des Whiskys - den Friends of
Laphroaig - eingereicht wurden.
Laphroaig ist im Film kein Unbekannter. In den 1950er Jahren war die Welt des
Whiskys eine Männerdomäne. Laphroaig war eine der wenigen Destillerien der Welt,
die von einer Frau, der furchtlosen First Lady of Scotch, Bessie Williamson,
geleitet wurde. An einem abgelegenen Ort, an dem es kein Kino gibt, war der
Zugang zu Filmen begrenzt. Deshalb gestaltete Williamson den Mälzereifußboden
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Walt Disney - 855686 - US2546871060
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Walt Disney. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Moneyplus schrieb 22.09.25, 14:45
mitdiskutieren »
>> Externen Inhalt hier ansehen <<
ich find das super.
befürchte diese Arschkriecherei in Trump‘s Hintern wird für Disney ein PR-Desaster
und das ist auch gut so.
speedy78 schrieb 06.09.25, 23:43
mitdiskutieren »
Vom Märchen bis zur bitteren Realität: Die Achterbahn der Disney-Aktie
speedy78 schrieb 09.05.25, 02:07
Walt Disney liefert ab – Aktie geht steil:mitdiskutieren »
https://www.deraktionaer.de/artikel/aktien/walt-disney-liefert-ab-aktie-geht-steil-20379657.html
Kaufempfehlungen:
https://www.deraktionaer.de/artikel/aktien/walt-disney-kaufen-kaufen-kaufen-20379781.html
https://www.deraktionaer.de/artikel/aktien/walt-disney-liefert-ab-aktie-geht-steil-20379657.html
Kaufempfehlungen:
https://www.deraktionaer.de/artikel/aktien/walt-disney-kaufen-kaufen-kaufen-20379781.html
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte