    LAPHROAIG® SINGLE MALT SCOTCH WHISKY UND WILLEM DAFOE VEREINEN SICH, UM KÜHNEN GEIST ZU FEIERN

    Islay, Schottland (ots/PRNewswire) - Zwei der kultigsten Figuren der Welt
    arbeiten in einer "unvergesslichen" Partnerschaft zusammen, die erstmals in
    einem Kurzfilm vorgestellt wird

    Seit mehr als 200 Jahren hat Laphroaig unapologetisch die Dinge anders gemacht.
    In Fortführung dieses kompromisslosen Geistes hat der unverwechselbare Islay
    Single Malt heute eine neue Partnerschaft mit dem Kultschauspieler Willem Dafoe
    bekannt gegeben. Die erste Zusammenarbeit dieser Art in der Geschichte der
    Brennerei wird mit einem Kurzfilm mit dem Titel "The Taste", einer globalen
    Werbekampagne und der Vorstellung eines Whiskys in limitierter Auflage
    eingeläutet, um diejenigen zu feiern, die anders denken und einen kühnen
    Charakter haben.

    In einem Meer von Gleichartigkeit sind Dafoe und Laphroaig weltweit für ihren
    unverwechselbaren Stil bekannt. Beide haben keine Angst davor, aufzufallen oder
    gegen den Strom zu schwimmen. Es war nur eine Frage der Zeit, bis die beiden
    diese neu entdeckte Freundschaft begannen - eine Freundschaft, die Laphroaig aus
    seiner Heimat, einer winzigen Ecke einer schottischen Insel auf den Inneren
    Hebriden, auf die Weltbühne bringt.

    Die Partnerschaft ist die jüngste Folge der "Unforgettable"-Kampagne der Marke,
    die 2024 ins Leben gerufen wurde und den unverwechselbaren Geschmack dieses
    kultigen Whiskys zelebriert, der ihn für alle, die ihn trinken, "unforgettable"
    macht. "The Taste" erweckt Dafoes Suche nach der Definition des Geschmacks von
    Laphroaig zum Leben - etwas, das er nicht genau bestimmen kann - und offenbart
    eine filmische Erkundung durch Dafoe und eine Feier seiner unnachahmlichen
    Persönlichkeit.

    Der skurrile Film schöpft seine Inspiration aus ungewöhnlichen Komponenten in
    Dafoes Leben und seinem Drang, in die Welt einzutauchen, um Erfahrungen zu
    sammeln. Die Eröffnungsszene erzählt die Geschichte von Dafoe, der als Kind zwei
    Tage lang in einem Kleiderschrank verbrachte, um zu versuchen, ins All zu
    fliegen, nachdem er Astronauten auf dem Mond gesehen hatte. Mit diesem
    eigenwilligen und neugierigen Stil sucht Dafoe nach den Worten, um den
    einzigartig kühnen Single Malt zu beschreiben, und rezitiert humorvolle
    Beschreibungen, die von einigen der größten Fans des Whiskys - den Friends of
    Laphroaig - eingereicht wurden.

    Laphroaig ist im Film kein Unbekannter. In den 1950er Jahren war die Welt des
    Whiskys eine Männerdomäne. Laphroaig war eine der wenigen Destillerien der Welt,
    die von einer Frau, der furchtlosen First Lady of Scotch, Bessie Williamson,
    geleitet wurde. An einem abgelegenen Ort, an dem es kein Kino gibt, war der
    Zugang zu Filmen begrenzt. Deshalb gestaltete Williamson den Mälzereifußboden
