LAPHROAIG® SINGLE MALT SCOTCH WHISKY UND WILLEM DAFOE VEREINEN SICH, UM KÜHNEN GEIST ZU FEIERN

Islay, Schottland (ots/PRNewswire) - Zwei der kultigsten Figuren der Welt

arbeiten in einer "unvergesslichen" Partnerschaft zusammen, die erstmals in

einem Kurzfilm vorgestellt wird



Seit mehr als 200 Jahren hat Laphroaig unapologetisch die Dinge anders gemacht.

In Fortführung dieses kompromisslosen Geistes hat der unverwechselbare Islay

Single Malt heute eine neue Partnerschaft mit dem Kultschauspieler Willem Dafoe

bekannt gegeben. Die erste Zusammenarbeit dieser Art in der Geschichte der

Brennerei wird mit einem Kurzfilm mit dem Titel "The Taste", einer globalen

Werbekampagne und der Vorstellung eines Whiskys in limitierter Auflage

eingeläutet, um diejenigen zu feiern, die anders denken und einen kühnen

Charakter haben.





Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Walt Disney Wie weit geht die Reise noch? Walt Disney -0,39 % Aktie 0 Aufrufe heute Moneyplus 22.09.25, 14:45

In einem Meer von Gleichartigkeit sind Dafoe und Laphroaig weltweit für ihrenunverwechselbaren Stil bekannt. Beide haben keine Angst davor, aufzufallen odergegen den Strom zu schwimmen. Es war nur eine Frage der Zeit, bis die beidendiese neu entdeckte Freundschaft begannen - eine Freundschaft, die Laphroaig ausseiner Heimat, einer winzigen Ecke einer schottischen Insel auf den InnerenHebriden, auf die Weltbühne bringt.Die Partnerschaft ist die jüngste Folge der "Unforgettable"-Kampagne der Marke,die 2024 ins Leben gerufen wurde und den unverwechselbaren Geschmack dieseskultigen Whiskys zelebriert, der ihn für alle, die ihn trinken, "unforgettable"macht. "The Taste" erweckt Dafoes Suche nach der Definition des Geschmacks vonLaphroaig zum Leben - etwas, das er nicht genau bestimmen kann - und offenbarteine filmische Erkundung durch Dafoe und eine Feier seiner unnachahmlichenPersönlichkeit.Der skurrile Film schöpft seine Inspiration aus ungewöhnlichen Komponenten inDafoes Leben und seinem Drang, in die Welt einzutauchen, um Erfahrungen zusammeln. Die Eröffnungsszene erzählt die Geschichte von Dafoe, der als Kind zweiTage lang in einem Kleiderschrank verbrachte, um zu versuchen, ins All zufliegen, nachdem er Astronauten auf dem Mond gesehen hatte. Mit diesemeigenwilligen und neugierigen Stil sucht Dafoe nach den Worten, um deneinzigartig kühnen Single Malt zu beschreiben, und rezitiert humorvolleBeschreibungen, die von einigen der größten Fans des Whiskys - den Friends ofLaphroaig - eingereicht wurden.Laphroaig ist im Film kein Unbekannter. In den 1950er Jahren war die Welt desWhiskys eine Männerdomäne. Laphroaig war eine der wenigen Destillerien der Welt,die von einer Frau, der furchtlosen First Lady of Scotch, Bessie Williamson,geleitet wurde. An einem abgelegenen Ort, an dem es kein Kino gibt, war derZugang zu Filmen begrenzt. Deshalb gestaltete Williamson den Mälzereifußboden