    Pressestimme

    'Badische Neueste Nachrichten' zu Wärmepumpen

    Für Sie zusammengefasst
    • Wärmepumpen setzen sich trotz Hysterie durch.
    • Mediale Demontage zeigt Erregungszeitalter auf.
    • Heizungsfrage löst unerwartete Entrüstung aus.

    KARLSRUHE (dpa-AFX) - "Badische Neueste Nachrichten" zu Wärmepumpen:

    "Der Hysterie um den 'Heizungshammer' zum Trotz ist die Geschichte der Wärmepumpe heute eine erfolgreiche. Die Technik ist dabei, sich in der Fläche durchzusetzen. Ihre zeitweise erfolgreiche mediale und politische Demontage ist deshalb vor allem ein Lehrstück über das Erregungszeitalter, in dem wir uns befinden. Und über die geringe Substanz, die dahintersteckt. Bis vor einigen Jahren wäre es wohl kaum vorstellbar gewesen, dass eine - bei allen Anschaffungskosten - so banale Frage wie 'Wie heize ich mein Haus?' für derartige Entrüstungsstürme sorgt. Zumal damals wie heute alles für die Wärmepumpe spricht."/yyzz/DP/stw





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
