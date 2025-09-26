    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu schwarz-roten Reformplänen

    Für Sie zusammengefasst
    • Jens Spahn fordert realistischere Reformerwartungen.
    • Reformkommissionen haben erst mit Arbeit begonnen.
    • Vertrauen in Reformwillen der Regierung sinkt stark.

    FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu schwarz-roten Reformplänen:

    "In der Unionsfraktion, so wird kolportiert, soll deren Vorsitzender Jens Spahn die Abgeordneten aufgefordert haben, die Erwartungen an Reformen etwa im Gesundheitswesen herunterzuschrauben. Und anders als Friedrich Merz nicht mehr öffentlich den 'Herbst der Reformen' noch in diesem Jahr auszurufen. Denn tatsächlich haben die von Union und SPD eingesetzten Kommissionen, die Vorschläge zur Reform des Sozialstaats liefern sollen, jetzt erst ihre Arbeit begonnen. Spahns Nachjustieren im 'Erwartungsmanagement', das im Politikbetrieb durch realistische Ansagen die Enttäuschung von Wählern vermeiden soll, dürfte womöglich zu spät kommen. Denn längst ist das Vertrauen vieler Deutscher in den Reformwillen und die Durchsetzungskraft der noch jungen Regierung in Rekordzeit erodiert, wie die Umfragen zeigen."/yyzz/DP/stw





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pressestimme 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu schwarz-roten Reformplänen "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu schwarz-roten Reformplänen: "In der Unionsfraktion, so wird kolportiert, soll deren Vorsitzender Jens Spahn die Abgeordneten aufgefordert haben, die Erwartungen an Reformen etwa im Gesundheitswesen …