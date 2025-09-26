    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Früherer FBI-Chef und Trump-Widersacher Comey angeklagt

    Für Sie zusammengefasst
    • Comey wegen Falschaussage angeklagt, Druck von Trump.
    • Vorwurf: Untersuchung des Kongresses behindert.
    • Comey ermittelte zu Russlands Einfluss auf Wahlen.

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach massivem Druck von US-Präsident Donald Trump auf die Justiz hat eine Geschworenenjury den früheren FBI-Direktor James Comey unter anderem wegen Falschaussage angeklagt. Das Justizministerium teilte mit, dem 64-Jährigen werde zudem vorgeworfen, eine Untersuchung des Kongresses behindert zu haben. Comey hatte in Trumps erster Amtszeit zu russischer Einflussnahme auf die US-Wahlen 2016 ermittelt und mögliche Verbindungen zwischen Moskau und Mitgliedern aus Trumps Wahlkampfteam untersucht./rin/DP/zb



