    Pressestimme

    'Nürnberger Nachrichten' zu Wahlrechts-Reform

    Für Sie zusammengefasst
    • Wahlrecht sollte breite parlamentarische Zustimmung finden.
    • Vermeidung von ständigen Änderungen ist entscheidend.
    • Deutschland soll nicht US-amerikanische Praktiken übernehmen.

    NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Wahlrechts-Reform:

    "Wünschenswert wäre es, wenn am Ende ein Wahlrecht stünde, das große Teile des Parlaments mittragen können. Denn das könnte die Gewähr dafür sein, dass in Deutschland künftig nicht in jeder Legislaturperiode jeweils nach Mehrheitslage das Wahlrecht wieder grundsätzlich neu zur Debatte steht. Ein solches Hin und Her alle vier Jahre, verbunden mit schwersten Vorwürfen, würde bei der Wahlbevölkerung zu Recht den Verdacht wecken, hier 'bastle' sich der jeweilige Sieger ein Wahlrecht nach seinem Gusto. Genauso, wie wir das derzeit in den USA erleben können. Das sollten wir in Deutschland nicht nachmachen."/yyzz/DP/stw





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
