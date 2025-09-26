    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Bundesrat entscheidet über Haushalt 2025

    BERLIN (dpa-AFX) - Nach Monaten der vorläufigen Haushaltsführung im Bund soll es nun wieder Planungssicherheit geben. Der Bundesrat entscheidet am Freitag (9.30 Uhr) über den Haushalt 2025, für den in der vergangenen Woche bereits der Bundestag grünes Licht gegeben hatte.

    Auch über das Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität entscheidet die Länderkammer. Daneben stehen bei der ersten Plenarsitzung in diesem Jahr verschiedene Gesetzentwürfe und Länder-Initiativen auf der Tagesordnung. Zu Abstimmung stehen zudem einige Entschließungen, unter anderem zur Abschaffung des begleiteten Trinkens und zur Frage von Konten für das Taschengeld von Heranwachsenden im Fall der Trennung der Eltern./bw/DP/stw





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
