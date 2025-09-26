WASHINGTON (dpa-AFX) - Der angeklagte Ex-FBI-Chef James Comey wehrt sich gegen die auch von US-Präsident Donald Trump gegen ihn erhobenen Vorwürfe. "Ich bin unschuldig", sagt der 64-Jährige in einer Videobotschaft, die er auf Instagram veröffentlichte. Das Vorgehen des Justizministeriums "bricht mir das Herz, aber ich habe großes Vertrauen in das Bundesgerichtssystem".

Nach massivem Druck Trumps auf die Justiz hatte eine Geschworenenjury den früheren FBI-Direktor unter anderem wegen Falschaussage angeklagt. Das Justizministerium teilte mit, dem 64-Jährigen werde zudem vorgeworfen, eine Untersuchung des Kongresses behindert zu haben.