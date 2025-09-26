100-Prozent-Zölle auf Pharma
Asiatische Pharma-Aktien nach US-Zollhammer rot – "Trump zündelt wieder"
Die Aktien asiatischer Pharmaunternehmen gerieten am Freitagmorgen deutlich unter Druck, nachdem US-Präsident Donald Trump neue Strafzölle auf Medikamente sowie Möbel und Lastwagen angekündigt hatte.
- Aktien asiatischer Pharmaunternehmen fallen stark.
- Trump kündigt 100% Zölle auf Pharma-Produkte an.
- Investoren fürchten höhere Kosten und Lieferkettenprobleme.
Ab dem 1. Oktober sollen auf "jedes markenrechtlich geschützte oder patentierte Pharma-Produkt" Einfuhrzölle in Höhe von 100 Prozent erhoben werden. Ausgenommen sind lediglich Firmen, die Produktionsstätten in den USA errichten, erklärte Trump in einem Post bei Truth Social.
Der Topix Pharma Index in Tokio verlor nach der Ankündigung 1,39 Prozent. Schwergewichte wie Daiichi Sankyo gaben 3,34 Prozent nach, Chugai Pharmaceutical 2,18 Prozent. Auch Sumitomo Pharma brach um 3,03 Prozent ein. In Südkorea gerieten Samsung Biologics (–1,66 %) und SK Biopharmaceuticals (–2,66 %) ins Minus. In Hongkong zählten Wuxi Biologics (–2,95 %), Alibaba Health (–1,84 %) und Sino Biopharmaceutical (–1,25 %) zu den größten Verlierern des Tages.
Mit den Strafzöllen verfolgt Trump seine "America First"-Strategie konsequent weiter. Ziel ist es, internationale Pharmakonzerne zu Investitionen in den USA zu bewegen und die Abhängigkeit von Asien zu verringern. Doch die unmittelbare Marktreaktion zeigt: Investoren fürchten höhere Kosten, Lieferkettenprobleme und verschärfte Handelskonflikte.
"Donald Trump zündelt wieder. Er kann es nicht lassen. Das Zollthema scheint bei ihm eine Endlosschleife zu sein. Diesmal geht es um Markenmedikamente, schwere Lastwagen, Küchenschränke und Badezimmerausstattung", kommentiert Thomas Altmann, CFA, von QC Partners. "Bislang hält sich die Verunsicherung an den Börsen in engen Grenzen. Bei den meisten Marktteilnehmern hat ein gewisser Gewöhnungseffekt eingesetzt. Allerdings kann sich das schnell wieder ändern. Zölle haben immer das Potenzial, zum Herbststurm für Wirtschaft und Börsen zu werden."
Die Zölle betreffen nicht nur Medikamente. Für schwere Lastwagen gilt künftig ein Aufschlag von 25 Prozent, für Küchenmöbel und Badezimmereinrichtungen werden 50 Prozent fällig und für Polstermöbel 30 Prozent. Die Maßnahmen könnten besonders für Hersteller in China und Südostasien ein harter Schlag sein.
Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion