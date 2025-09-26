Trump setzt TikTok-Übernahme per Dekret in Bewegung! Oracle als Gewinner?

Der im Weißen Haus unterzeichnete Erlass sorgt dafür, dass TikTok die Anforderungen eines US-Gesetzes aus dem Jahr 2024 erfüllt. Dieses Gesetz zwingt ByteDance entweder dazu, sich von seinem US-Geschäft zu trennen, oder TikTok wird in den Vereinigten Staaten zu verboten. Laut Bloomberg erklärte Trump, dass der chinesische Präsident Xi Jinping der Übernahme zugestimmt habe, was dem Deal zusätzlichen politischen Rückenwind verleiht.

Am Donnerstag hat US-Präsident Donald Trump ein Dekret unterzeichnet, das den Verkauf von TikToks US-Geschäft an amerikanische Investoren vorantreibt. Der Wert des Deals wird auf rund 14 Milliarden US-Dollar geschätzt. Ziel ist es, den Einfluss der chinesischen Muttergesellschaft ByteDance zu reduzieren und TikTok in den USA vollständig unter amerikanische Führung zu stellen.

Im Rahmen des geplanten Geschäfts soll TikToks US-Ableger als eigenständiges Unternehmen neu strukturiert werden. Der Anteil von ByteDance würde auf weniger als 20 Prozent schrumpfen, wodurch die gesetzlichen Vorgaben erfüllt würden. Die Trump-Administration hebt hervor, dass das Geschäft auch die Sicherheit amerikanischer Nutzerdaten gewährleisten soll. Die Firma Oracle soll diese Daten in einer sicheren Cloud speichern und dafür sorgen, dass der Algorithmus von TikTok vor ausländischen Einflüssen geschützt ist.

Trotz Trumps positiver Einschätzung bleibt das Geschäft von Unsicherheit begleitet. Die chinesische Regierung hat sich noch nicht öffentlich zur Übernahme geäußert und auch die US-Investoren, die in das neue Unternehmen einsteigen sollen, befinden sich weiterhin in Verhandlungen. Laut Medienberichten treten Oracle, Silver Lake Management und die MGX-Gruppe aus Abu Dhabi als potenzielle Investoren auf.

Auch der Preis für das US-Geschäft von TikTok bleibt ein offenes Thema. Die Schätzung von 14 Milliarden US-Dollar liegt unter den bisherigen Erwartungen, die den Wert auf bis zu 40 Milliarden Dollar bezifferten. Dies könnte mit den Unsicherheiten rund um die Technologie und die Algorithmen der App zusammenhängen.

Das Geschäft stellt jedoch nicht nur eine Herausforderung für die US-amerikanischen Investoren dar, sondern könnte auch politische Spannungen im Kongress anheizen. Insbesondere unter den Republikanern gibt es Zweifel, ob das geplante Geschäft ByteDances Einfluss auf den Algorithmus und die App in den USA tatsächlich beendet, wie es das Gesetz verlangt.

Der weitere Verlauf der Verhandlungen könnte somit nicht nur die Zukunft von TikTok in den USA, sondern auch die geopolitischen Beziehungen zwischen den USA und China maßgeblich beeinflussen.

Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.

*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen Dann schnell zuAlle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,55 % und einem Kurs von 291,3USD auf NYSE (26. September 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.





Epische Goldpreisrallye 3 Outperformer mit massivem Potenzial Jetzt Report kostenlos herunterladen!