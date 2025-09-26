JPMORGAN stuft Knorr-Bremse auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 93 auf 92 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Akash Gupta finalisierte seine Schätzungen vor dem Quartalsbericht Ende Oktober in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. Alle Augen seien auf den Bereich Commercial Vehicle Systems (CVS) gerichtet, während das Geschäft der Rail-Division RVS solide geblieben sein dürfte./rob/ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 20:19 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 78,90EUR auf Lang & Schwarz (26. September 2025, 07:29 Uhr) gehandelt.