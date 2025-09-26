dpa-AFX Börsentag auf einen Blick
Kaum Bewegung
- Dax startet stabil, minimal im Plus bei 23.554 Punkten.
- US-Börsen verlieren weiter, Dow Jones fällt um 0,38%.
- Asiatische Märkte geben nach, Nikkei 225 verliert 0,6%.
FRANKFURT (dpa-AFX)
------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN
-------------------------------------------------------------------------------
DEUTSCHLAND: - MINIMAL IM PLUS - Zum Ende einer Woche mit recht wenig Bewegung zeichnet sich im Dax am Freitag ein stabiler Start ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start rund 0,1 Prozent höher auf 23.554 Punkte. Im Wochenverlauf hat der Dax gut 100 Punkte oder 0,4 Prozent verloren. Es ist ihm weiterhin nicht gelungen, über die 21-Tage-Linie zurückzukehren, was den kurzfristigen Trend aufhellen würde. So bleibt er in seiner zähen Konsolidierung seit dem Rekordhoch Mitte Juli. Schwung von der Wall Street bleibt aus. Hier korrigierten die wichtigsten Indizes weiterhin ihre vorherige Rekordjagd. Auch an Asiens Börsen tut sich am Morgen relativ wenig.
USA: - VERLUSTE - Die US-Börsen haben am Donnerstag den dritten Tag in Folge unter Gewinnmitnahmen gelitten. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 0,38 Prozent tiefer mit 45.947,32 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,50 Prozent auf 6.604,72 Punkte bergab. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 sank um 0,43 Prozent auf 24.397,31 Punkte.
ASIEN: - IM MINUS - In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte unter anderem aufgrund der schwachen US-Vorgaben nachgegeben. Der japanische Nikkei 225 verlor rund eine Stunde vor Handelsende 0,6 Prozent. Ähnlich sah es an den chinesichen Festlandsbörsen sowie in der chinesichen Sonderverwaltungszone aus. Deutlichere Verluste gab es dagegen in Südkorea.
^
DAX 23534,83 -0,56%
XDAX 23570,56 -0,55%
EuroSTOXX 50 5444,89 -0,36%
Stoxx50 4569,38 -0,48%
DJIA 45947,32 -0,38%
S&P 500 6604,72 -0,50%
NASDAQ 100 24397,31 -0,43%
°
------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL
-------------------------------------------------------------------------------
RENTEN:
^
Bund-Future 127,96 -0,03%
°
DEVISEN:
^
Euro/USD 1,1682 0,14%
USD/Yen 149,63 -0,11%
Euro/Yen 174,80 0,03%
°
BITCOIN:
^
Bitcoin
(USD, Bitstamp)
Bitcoin 109.574 0,51%
°
ROHÖL:
^
Brent 69,56 +0,14 USD WTI 65,22 +0,24 USD °
/zb
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008
Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Habt ihr es denn immer noch nicht kapiert. Es geht ums daher labern, Aufmerksamkeit generieren
... wenn es so ein tolles Leben ist, warum nur zu Hobbyzwecken den ganzen Tag am Rechner kleben und das Forum zumüllen
Einfach traurig, den ganzen Tag nichts zu tun, an der Kiste kleben und zu jedem Thema etwas sagen, hauptsache quaseln können.
lalala , schön Tag allen :)
Schöner Move und jeder, der innerhalb dieses Runs mal 20 oder 30 Punkte in der laufenden Bewegung vorhergesagt hat, durfte sich an seinem kleinen Stück "Ruhm" erfreuen.... die Schnapszahlentrader wurden mit der durchlaufenen 444, 555 und 666 (wenn auch ohne jegliche Relevanz) ebenso 3x bedient, wieder jeder, der auf die vollen Hunderter setzte.
Große Klasse.... Mitteilungsbedürfnis gepaart mit der Suche nach Aufmerksamkeit, bestenfalls Anerkennung.... Glückwunsch!
Und ganz abgesehen von dem ganzen Trash -> Danke an watertaxi, Magnus und auch slabyedi für die gezeigten Charts, Informationen und Anregungen.
Gruß CB. 😎