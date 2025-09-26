    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick

    133 Aufrufe 133 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kaum Bewegung

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax startet stabil, minimal im Plus bei 23.554 Punkten.
    • US-Börsen verlieren weiter, Dow Jones fällt um 0,38%.
    • Asiatische Märkte geben nach, Nikkei 225 verliert 0,6%.
    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick - Kaum Bewegung
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX)
    ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN
    -------------------------------------------------------------------------------

    DEUTSCHLAND: - MINIMAL IM PLUS - Zum Ende einer Woche mit recht wenig Bewegung zeichnet sich im Dax am Freitag ein stabiler Start ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start rund 0,1 Prozent höher auf 23.554 Punkte. Im Wochenverlauf hat der Dax gut 100 Punkte oder 0,4 Prozent verloren. Es ist ihm weiterhin nicht gelungen, über die 21-Tage-Linie zurückzukehren, was den kurzfristigen Trend aufhellen würde. So bleibt er in seiner zähen Konsolidierung seit dem Rekordhoch Mitte Juli. Schwung von der Wall Street bleibt aus. Hier korrigierten die wichtigsten Indizes weiterhin ihre vorherige Rekordjagd. Auch an Asiens Börsen tut sich am Morgen relativ wenig.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    22.150,00€
    Basispreis
    15,79
    Ask
    × 14,96
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    25.150,46€
    Basispreis
    15,66
    Ask
    × 14,93
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    USA: - VERLUSTE - Die US-Börsen haben am Donnerstag den dritten Tag in Folge unter Gewinnmitnahmen gelitten. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 0,38 Prozent tiefer mit 45.947,32 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,50 Prozent auf 6.604,72 Punkte bergab. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 sank um 0,43 Prozent auf 24.397,31 Punkte.

    ASIEN: - IM MINUS - In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte unter anderem aufgrund der schwachen US-Vorgaben nachgegeben. Der japanische Nikkei 225 verlor rund eine Stunde vor Handelsende 0,6 Prozent. Ähnlich sah es an den chinesichen Festlandsbörsen sowie in der chinesichen Sonderverwaltungszone aus. Deutlichere Verluste gab es dagegen in Südkorea.

    ^
    DAX 23534,83 -0,56%
    XDAX 23570,56 -0,55%
    EuroSTOXX 50 5444,89 -0,36%
    Stoxx50 4569,38 -0,48%

    DJIA 45947,32 -0,38%
    S&P 500 6604,72 -0,50%
    NASDAQ 100 24397,31 -0,43%
    °

    ------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL
    -------------------------------------------------------------------------------

    RENTEN:

    ^
    Bund-Future 127,96 -0,03%
    °

    DEVISEN:

    ^
    Euro/USD 1,1682 0,14%
    USD/Yen 149,63 -0,11%
    Euro/Yen 174,80 0,03%
    °

    BITCOIN:

    ^
    Bitcoin
    (USD, Bitstamp)
    Bitcoin 109.574 0,51%

    °

    ROHÖL:

    ^
    Brent 69,56 +0,14 USD WTI 65,22 +0,24 USD °

    /zb




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    7 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick Kaum Bewegung FRANKFURT (dpa-AFX) - AKTIEN - DEUTSCHLAND: - MINIMAL IM PLUS - Zum Ende einer Woche mit recht wenig Bewegung zeichnet sich im Dax am Freitag ein stabiler Start ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem …