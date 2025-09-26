ANALYSE-FLASH
UBS hebt Ziel für Rheinmetall auf 2500 Euro - 'Buy'
- UBS hebt Kursziel für Rheinmetall auf 2500 Euro an
- Einstufung bleibt bei "Buy" für den Rüstungskonzern
- Steigende Investitionen bis 2040 laut deutschen Plänen
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rheinmetall von 2200 auf 2500 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit dem höheren Kursziel honoriert Experte Sven Weier eine bessere Berechenbarkeit für das Geschäft des Rüstungskonzerns nach 2030. Die deutschen Budgetpläne bestätigten wohl bis 2040 steigende Investitionen - im Einklang mit den Nato-Zielen, schrieb er am Donnerstagabend./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 18:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 1.978 auf Lang & Schwarz (26. September 2025, 07:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +3,17 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +19,50 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 90,85 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.316,67Euro. Von den letzten 3 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 3 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.950,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 2.500,00Euro was eine Bandbreite von -1,54 %/+26,23 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 2500 Euro
Ich gehöre ja auch zu den „alten Hasen“ hier, habe viele Anlagefehler hinter mir sowie auch große Erfolge gehabt. Mein Fazit heute lautet: Wer mit OS schnell reich werden will, riskiert schnell arm zu werden, denn es ist tatsächlich nicht trivial den richtigen Schein passend zur Marktsituation zu finden. Am Beispiel RHM möchte ich mein Vorgehen erläutern:
Ich bin sehr stark in RHM mit Aktien investiert (1/6 meines Portfolios), diese Aktien haben alle mehr als 3.000% Gewinn, da macht das Verkaufen steuerlich gar keinen Spaß. Ich halte - bin also weiter von einem Kurspotential von 30 - 50% auf Sicht > zwei Jahre überzeugt.
Um dennoch von Kursbewegungen von RHM profitieren zu können, erwerbe ich zu gegebener Zeit, wenn ich glaube eine Korrektur könnte bald ihr Ende finden, CallOS, die ich zu gegebener Zeit wieder abstoße. Dafür setze ich wenig Kapital ein (meine Derivate machen nie mehr als 10% des gesamten Kapitals aus) und ich verzichte auf ein enges Timing und eine KP Optimierung. Die LZ meiner Calls wähle ich i.d.R. mit 9 - 18 Monaten so lange, dass ich mehrmals bei Kursrückschlägen verbilligen und bei Kursanstiegen wieder Risiko rausnehmen kann. Der Hebel liegt i.d.R zwischen 5 und 12. Bei guten Aktien mit langfristig gesunder Perspektive - z.B. RHM - kann man über die Jahre auf diese Weise wiederholt gute Zusatzgewinne abschöpfen. Aber klar, man kann sich auch irren und das Ziel verfehlen. Das gehört dazu.
Derzeit bin ich in diesem Sinne bei RHM, Nvidia und MunichRe engagiert.
Ja, so bewerten viele Optionsscheine (irgendwie alle mit OS handelnde Anleger, die ich in den letzten 35 Jahren an der Börse kennengelernt habe). Die Realität sieht aber anders aus, denn mit den meisten OS macht man Verlust. Wegen falschem Timings, weil man auf die falsche Sache gewettet hat oder einfach nur weil einen der innere Wert und/oder der Zeitwert "gekillt" hat.
Bissl was für Interessierte...