    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall

    ANALYSE-FLASH

    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    UBS hebt Ziel für Rheinmetall auf 2500 Euro - 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • UBS hebt Kursziel für Rheinmetall auf 2500 Euro an
    • Einstufung bleibt bei "Buy" für den Rüstungskonzern
    • Steigende Investitionen bis 2040 laut deutschen Plänen
    ANALYSE-FLASH - UBS hebt Ziel für Rheinmetall auf 2500 Euro - 'Buy'
    Foto: Philipp Schulze - dpa

    ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rheinmetall von 2200 auf 2500 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit dem höheren Kursziel honoriert Experte Sven Weier eine bessere Berechenbarkeit für das Geschäft des Rüstungskonzerns nach 2030. Die deutschen Budgetpläne bestätigten wohl bis 2040 steigende Investitionen - im Einklang mit den Nato-Zielen, schrieb er am Donnerstagabend./rob/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 18:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Rheinmetall AG!
    Long
    1.634,74€
    Basispreis
    1,32
    Ask
    × 14,98
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    2.099,20€
    Basispreis
    1,33
    Ask
    × 14,86
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    Rheinmetall

    +0,35 %
    +2,91 %
    +19,52 %
    +13,52 %
    +301,03 %
    +1.179,11 %
    +2.554,36 %
    +3.566,86 %
    +85.376,91 %
    ISIN:DE0007030009WKN:703000

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 1.978 auf Lang & Schwarz (26. September 2025, 07:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +3,17 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +19,50 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 90,85 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.316,67Euro. Von den letzten 3 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 3 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.950,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 2.500,00Euro was eine Bandbreite von -1,54 %/+26,23 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: UBS
    Kursziel: 2500 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 2500,00, was eine Steigerung von +26,36% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Rheinmetall. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH UBS hebt Ziel für Rheinmetall auf 2500 Euro - 'Buy' Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rheinmetall von 2200 auf 2500 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit dem höheren Kursziel honoriert Experte Sven Weier eine bessere Berechenbarkeit für das Geschäft des …