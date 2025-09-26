RoboMarkets - Technische Analyse DAX (26.09.2025)

Der deutsche Leitindex kämpft gepaart weiterhin um seinen übergeordneten Seitwärtstrend. Der DAX scheiterte dabei zum wiederholten Mal in Folge an der kurzfristigen aber durchaus wichtigen Hürde der Ichimoko-Wolke. Diese Tendenz hatte sich bereits die letzten Handelswochen abgezeichnet und weiter fortgesetzt. Hätte er die Wolke zumindest erreicht, hätte man diese Reaktion als „neutral“ einstufen können. Dieses wiederholte Scheitern zeugt weiterhin von großer Unsicherheit und Fragilität bei den Marktteilnehmern.

