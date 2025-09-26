Unsicherheit und Fragilität
RoboMarkets - Technische Analyse DAX (26.09.2025)
DAX weiterhin oberhalb wichtiger Supportlinie: Dem deutschen Leitindex gelingt es weiterhin, seinen übergeordneten chart- und markttechnischen Seitwärtstrend zu halten.
- Der deutsche Leitindex kämpft gepaart weiterhin um seinen übergeordneten Seitwärtstrend. Der DAX scheiterte dabei zum wiederholten Mal in Folge an der kurzfristigen aber durchaus wichtigen Hürde der Ichimoko-Wolke. Diese Tendenz hatte sich bereits die letzten Handelswochen abgezeichnet und weiter fortgesetzt. Hätte er die Wolke zumindest erreicht, hätte man diese Reaktion als „neutral“ einstufen können. Dieses wiederholte Scheitern zeugt weiterhin von großer Unsicherheit und Fragilität bei den Marktteilnehmern.
-
- Die Markttechnik lahmt auch am heutigen Freitag nach wie vor: Der Trendfolgeindikator MACD zeigt sich negativ und deutlich unterhalb der Nulllinie. Der zweite Trendfolger, der Ichimoku-Indikator, ist weiterhin negativ. Genau wie das Momentum. Die Slow-Stochastik zeigt sich wieder neutral. Das Mittlere Bollinger-Band (23.652) fungiert zusammen mit der 38-Tage-Linie (23.905) sowie der IKH-Wolke (23.910) nach wie vor als „Deckel“. Das Untere Bollinger-Band (23.320) dreht nun wieder etwas nach oben und fungiert als markttechnische Unterstützungsmarke. Der DAX muss trotzdem nun recht bald eine generelle Gegenreaktion nach oben zeigen, um nicht doch noch in charttechnische Sphären um die 23.052 Indexzähler abzurutschen. Vorbörslich macht er sich schon an die 23.560. Ob das aber über den gesamten Handelstag halten kann? Man muss es mal wieder abwarten. Das Sentiment und die Stimmung bleiben angespannt und nervös. Die heutige Tagesbandbreite lässt abermal sich zwischen 23.690 und 23.424 Punkten beziffern. Insgesamt scheint die Lage auf den ersten Blick „relativ langweilig“ und lethargisch. Trotzdem sollte man vor unerwarteten Ausschlägen gefeit sein und die Stopps beibehalten.
- Fazit:
DAX kämpft um Gegenbewegung
Tagesbandbreite: 23.690 bis 23.424
Für weitere Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung.Anmeldung zum kostenlosen RoboMarkets DAX-Newsletter:
Marktupdate: Technische Analyse - RoboMarkets
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen