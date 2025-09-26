    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFraport AktievorwärtsNachrichten zu Fraport
    JPMORGAN stuft FRAPORT AG auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fraport von 69 auf 77 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Elodie Rall setzte dabei am Donnerstagabend im Rahmen ihrer Neubewertung europäischer Flughäfen bei den Frankfurtern einen höheren Wert für die Beteiligung am Airport Lima an./ag/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 19:49 / BST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 00:15 / BST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 73,63EUR auf Lang & Schwarz (26. September 2025, 07:50 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Elodie Rall
    Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 77
    Kursziel alt: 69
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    Verfasst von dpa-AFX Analysen
