JPMORGAN stuft Siemens Healthineers auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 61,30 Euro auf "Overweight" belassen. Die Ergebniserwartungen an das neue Geschäftsjahr 2026 erschienen einen Tick zu hoch, schrieb David Adlington in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Bericht zum vierten Quartal 2025 am 5. November. Die fundamentale Lage beim Medizintechnikkonzern werde aber momentan durch die Diskussionen über einen Verkauf des Anteils der Mutter Siemens und mögliche höhere Abgaben auf US-Importe bestimmter Medizinprodukte dominiert./rob/ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 20:59 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,74 % und einem Kurs von 44,68EUR auf Lang & Schwarz (26. September 2025, 07:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: David Adlington

Analysiertes Unternehmen: Siemens Healthineers

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 61,30

Kursziel alt: 61,30

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

