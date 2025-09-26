JPMORGAN stuft LANXESS AG auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lanxess mit einem Kursziel von 21 Euro auf "Underweight" belassen. Die Sorgen um die Schulden des Chemiekonzerns ließen etwas nach, schrieb Chetan Udeshi am Donnerstag im Kontext des Verkaufs des Envalior-Anteils. Die Gewinnentwicklung bliebe aber schwierig und die Bewertung der Aktien erscheine vergleichsweise unattraktiv./rob/ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 23:42 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 22,60EUR auf Lang & Schwarz (26. September 2025, 07:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Chetan Udeshi

Analysiertes Unternehmen: LANXESS AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 21

Kursziel alt: 21

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



