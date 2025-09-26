    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLanxess AktievorwärtsNachrichten zu Lanxess
    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    JPMORGAN stuft LANXESS AG auf 'Underweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lanxess mit einem Kursziel von 21 Euro auf "Underweight" belassen. Die Sorgen um die Schulden des Chemiekonzerns ließen etwas nach, schrieb Chetan Udeshi am Donnerstag im Kontext des Verkaufs des Envalior-Anteils. Die Gewinnentwicklung bliebe aber schwierig und die Bewertung der Aktien erscheine vergleichsweise unattraktiv./rob/ag/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 23:42 / BST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 00:15 / BST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 22,60EUR auf Lang & Schwarz (26. September 2025, 07:54 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Chetan Udeshi
    Analysiertes Unternehmen: LANXESS AG
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 21
    Kursziel alt: 21
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 21,00, was einem Rückgang von -7,16% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JPMORGAN stuft LANXESS AG auf 'Underweight' Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lanxess mit einem Kursziel von 21 Euro auf "Underweight" belassen. Die Sorgen um die Schulden des Chemiekonzerns ließen etwas nach, schrieb Chetan Udeshi am Donnerstag im Kontext des Verkaufs des …