    RBC stuft Tesla auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla mit einem Kursziel von 325 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Die Auslieferungen im dritten Quartal dürften die Erwartungen übertreffen, schrieb Tom Narayan am Donnerstagabend in seinem Ausblick auf die in der kommenden Woche erwarteten Zahlen. Bestellungen hätten sich angesichts günstigerer Modelle im Schlussquartal indes wohl etwas verzögert./rob/ag/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 16:43 / EDT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 16:43 / EDT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,38 % und einem Kurs von 423,4EUR auf Nasdaq (26. September 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: RBC
    Analyst: Tom Narayan
    Analysiertes Unternehmen: Tesla
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 325
    Kursziel alt: 325
    Währung: USD
    Zeitrahmen: N/A


