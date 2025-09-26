Gerresheimer, Amplify Energy & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen
Foto: Marion Stolzenwald - Gerresheimer AG
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Amplify Energy
|+14,05 %
|Öl/Gas
|🥈
|Xinjiang Goldwind Science & Technology (H)
|+7,68 %
|Erneuerbare Energien
|🥉
|CytomX Therapeutics
|+7,05 %
|Biotechnologie
|🟥
|Mobvista
|-5,22 %
|Dienstleistungen
|🟥
|Horizon Robotics (B)
|-7,69 %
|Fahrzeugindustrie
|🟥
|NioCorp Developments
|-9,09 %
|Rohstoffe
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
Anzeige
Präsentiert von
|Rang
|Wertpapier
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Intel
|Halbleiter
|🥈
|Diginex
|Informationstechnologie
|🥉
|DeFi Technologies
|Finanzdienstleistungen
|Merck
|Pharmaindustrie
|Opendoor Technologies
|Informationstechnologie
|Xiaomi
|Hardware
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Gerresheimer
|82
|Gesundheitswesen
|🥈
|Heidelberg Pharma
|68
|Biotechnologie
|🥉
|Silber
|63
|Rohstoffe
|Almonty Industries
|45
|Rohstoffe
|OHB
|41
|Luftfahrt und Raumfahrt
|Borussia Dortmund
|27
|Freizeit
Amplify Energy
Wochenperformance: +51,03 %
Wochenperformance: +51,03 %
Platz 1
Xinjiang Goldwind Science & Technology (H)
Wochenperformance: +11,49 %
Wochenperformance: +11,49 %
Platz 2
CytomX Therapeutics
Wochenperformance: +48,41 %
Wochenperformance: +48,41 %
Platz 3
Mobvista
Wochenperformance: +12,95 %
Wochenperformance: +12,95 %
Platz 4
Horizon Robotics (B)
Wochenperformance: -3,51 %
Wochenperformance: -3,51 %
Platz 5
NioCorp Developments
Wochenperformance: +26,29 %
Wochenperformance: +26,29 %
Platz 6
Intel
Wochenperformance: +19,59 %
Wochenperformance: +19,59 %
Platz 7
Diginex
Wochenperformance: +26,52 %
Wochenperformance: +26,52 %
Platz 8
DeFi Technologies
Wochenperformance: -19,91 %
Wochenperformance: -19,91 %
Platz 9
Merck
Wochenperformance: -4,56 %
Wochenperformance: -4,56 %
Platz 10
Opendoor Technologies
Wochenperformance: -11,12 %
Wochenperformance: -11,12 %
Platz 11
Xiaomi
Wochenperformance: +1,06 %
Wochenperformance: +1,06 %
Platz 12
Gerresheimer
Wochenperformance: -19,48 %
Wochenperformance: -19,48 %
Platz 13
Heidelberg Pharma
Wochenperformance: -12,28 %
Wochenperformance: -12,28 %
Platz 14
Silber
Wochenperformance: +5,68 %
Wochenperformance: +5,68 %
Platz 15
Almonty Industries
Wochenperformance: +13,29 %
Wochenperformance: +13,29 %
Platz 16
OHB
Wochenperformance: +23,01 %
Wochenperformance: +23,01 %
Platz 17
Borussia Dortmund
Wochenperformance: -0,97 %
Wochenperformance: -0,97 %
Platz 18
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
18 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte