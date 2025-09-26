    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGerresheimer AktievorwärtsNachrichten zu Gerresheimer
    145 Aufrufe 145 0 Kommentare 0 Kommentare

    Gerresheimer, Amplify Energy & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen

    Gerresheimer, Amplify Energy & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen
    Foto: Marion Stolzenwald - Gerresheimer AG

    🔥 Heiße Aktien

    Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.

    Rang Aktie Veränderung Branche Forum News
    🥇 Amplify Energy +14,05 % Öl/Gas Nachrichten
    🥈 Xinjiang Goldwind Science & Technology (H) +7,68 % Erneuerbare Energien Forum Nachrichten
    🥉 CytomX Therapeutics +7,05 % Biotechnologie Forum Nachrichten
    🟥 Mobvista -5,22 % Dienstleistungen Nachrichten
    🟥 Horizon Robotics (B) -7,69 % Fahrzeugindustrie Forum Nachrichten
    🟥 NioCorp Developments -9,09 % Rohstoffe Forum Nachrichten

    🔎 Meistgesuchte Wertpapiere

    Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Merck KGaA!
    Long
    98,75€
    Basispreis
    0,69
    Ask
    × 13,15
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    114,25€
    Basispreis
    1,01
    Ask
    × 12,53
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Rang Wertpapier Branche Forum News
    🥇 Intel Halbleiter Forum Nachrichten
    🥈 Diginex Informationstechnologie Forum Nachrichten
    🥉 DeFi Technologies Finanzdienstleistungen Forum Nachrichten
      Merck Pharmaindustrie Forum Nachrichten
      Opendoor Technologies Informationstechnologie Forum Nachrichten
      Xiaomi Hardware Forum Nachrichten

    💬 Meistdiskutierte Wertpapiere

    In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.

    Rang Wertpapier Beiträge Branche Forum News
    🥇 Gerresheimer 82 Gesundheitswesen Forum Nachrichten
    🥈 Heidelberg Pharma 68 Biotechnologie Forum Nachrichten
    🥉 Silber 63 Rohstoffe Forum Nachrichten
      Almonty Industries 45 Rohstoffe Forum Nachrichten
      OHB 41 Luftfahrt und Raumfahrt Forum Nachrichten
      Borussia Dortmund 27 Freizeit Forum Nachrichten




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    18 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Gerresheimer, Amplify Energy & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.