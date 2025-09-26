TecDAX mit Stabilisierungsversuch

Nach einem gescheiterten Ausbruch über das Vorgängerhoch aus Ende 2021 von 4.010 Punkten Anfang Juli dieses Jahres kamen gestiegene Gewinnmitnahmen auf und zwangen das Barometer zunächst auf die Horizontalunterstützung bei 3.711 Punkten talwärts. Unglücklicherweise wurde auch dieser Support durch einen weiteren Kursrutsch auf eine tiefere Unterstützung aus Herbst 2021 bei 3.535 Punkten aufgegeben. Genau in diesem Bereich läuft nun eine volatile Stabilisierungsphase, die durchaus das Potenzial für eine zwischengeschaltete Erholung besitzt. Auf der Oberseite müsste der TecDAX jedoch erst die beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 zwischen 3.681 und 3.702 Punkten überwinden, damit kurzzeitiges Erholungspotenzial auf 3.789 Punkte freigesetzt werden kann und sich für ein entsprechendes Long-Investment anbieten würde. Eine solche Entwicklung könnte über entsprechende Positionen auf der Oberseite dann nachgehandelt werden. Geht dagegen auch der Support bei 3.535 Punkten flöten, dürfte dies eine weitere Verkaufswelle bis auf 3.304 Punkte auslösen und sich tendenziell für ein Short-Engagement anbieten.

1. Long-Position über 3.711 Punkten eröffnen , Stopp unter 3.675 Punkten platzieren. Kursziel 3.789/3.800 Punkte

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

TecDAX-Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DY69AQ Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,83 - 3,02 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 3.326,42 Punkte Basiswert: TecDAX-Index (Performance) KO-Schwelle: 3.326,42 Punkte akt. Kurs Basiswert: 3.611,71 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 11,91 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU1ZPW Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,86 - 3,06 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 3.883,76 Punkte Basiswert: TecDAX-Index (Performance) KO-Schwelle: 3.883,76 Punkte akt. Kurs Basiswert: 3.611,71 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 11,72 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

