Chance auf neue Kaufwelle

Die Produktpipeline ist voll und das Unternehmen zeigt sich sehr zuversichtlich für das künftige Umsatzwachstum, was auch Anleger zuletzt verzückte und weshalb diese dem Wertpapier nach erfolgreicher Auflösung eines mittelfristigen Abwärtstrends auch wieder mehr Vertrauen in Form einer äußerst steilen Kursrallye an den Horizontalwiderstand bei 181,16 US-Dollar entgegengebracht haben. Nach erfolgreicher Abarbeitung mehrerer Kursziele zwischen 175,97 und 181,16 US-Dollar ist Johnson & Johnson (JnJ) Ende August in eine gesunde Konsolidierung übergegangen, diese äußert sich nun durch einen relativ engen Abwärtstrend und mutmaßlich bullische Flagge. Eine erfolgreiche Auflösung auf der Oberseite könnte der Aktie schließlich den nötigen Impuls zurück an die Rekordstände aus 2022 bei 186,60 US-Dollar verschaffen. Überdies wäre sogar ein Kursanstieg auf 196,61 US-Dollar aufgrund der fundamental starken Entwicklung denkbar und würde sich sogar für ein mittelfristiges Long-Engagement anbieten. Ein solches könnte beispielsweise über den Turbo-Call-Optionsschein WKN DU125B erfolgen. Unterhalb des Vorwochentiefs von 173,33 US-Dollar sollten sich Anleger aber auf Rücksetzer zurück auf 171,81 US-Dollar bei JnJ einstellen, was dem Gesamtkonstrukt einer Flagge aber nicht weiter schaden würde. Vielmehr könnten die Korrekturtiefs für einen noch viel attraktiveren Long-Einstieg genutzt werden.

1. Long-Position über 180,00 US-Dollar eröffnen , Stopp unter 175,00 US-Dollar platzieren. Kursziel 186,60/196,61 US-Dollar

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Johnson & Johnson Corp. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU125B Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,02 - 1,03 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 165,4274 US-Dollar Basiswert: Johnson & Johnson Corp. KO-Schwelle: 165,4274 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 176,93 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 196,61 US-Dollar Hebel: 14,78 Kurschance: + 145 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DJ47NH Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,22 - 1,23 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 191,1119 US-Dollar Basiswert: Johnson & Johnson Corp. KO-Schwelle: 191,1119 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 176,93 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 12,34 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.