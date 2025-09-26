    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEvonik Industries AktievorwärtsNachrichten zu Evonik Industries
    BERENBERG stuft Evonik auf 'Hold'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Evonik von 18 auf 16 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Mittelverwendung müsse überdacht werden, schrieb Sebastian Bray in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zur Prognosesenkung des Chemiekonzerns. Das dritte Quartal sei gekennzeichnet von Schwäche - durch die Bank./rob/ag/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 19:55 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 14,95EUR auf Tradegate (26. September 2025, 07:56 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Sebastian Bray
    Analysiertes Unternehmen: Evonik
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 16
    Kursziel alt: 18
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


