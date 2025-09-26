Schwarzer Freitag für Bitcoin & Ether? Eine 22-Milliarden-Optionsbombe tickt

Händler sehen mehrere Ursachen für den Abverkauf. "Wir beobachten eine allgemeine Risikoreduzierung", sagte Lex Sokolin von Generative Ventures. "Memecoins oder Vermögenswerte ohne starke Fundamentaldaten sind als erste betroffen und neigen dazu, sowohl nach oben als auch nach unten stärker zu reagieren."

Bitcoin und Ether geraten vor einem massiven Optionsverfall im Volumen von rund 22 Milliarden US-Dollar stark unter Druck. Innerhalb weniger Tage sind mehr als 140 Milliarden US-Dollar an Marktwert aus digitalen Assets ausgelöscht worden. Bitcoin ist unter die psychologisch wichtige Marke von 110.000 US-Dollar gefallen und notiert damit auf dem tiefsten Stand seit vier Wochen. Ether rutschte auf unter 4.000 US-Dollar – den niedrigsten Wert seit fast sieben Wochen. Noch stärker betroffen waren spekulative Token wie Dogecoin und Cronos mit Verlusten von bis zu zehn Prozent.

Technische Faktoren verstärkten die Bewegung zusätzlich: Der Bruch der 112.000-Dollar-Marke bei Bitcoin löste eine Welle an Liquidationen aus. Laut Coinglass wurden allein am Donnerstag Positionen im Wert von rund einer Milliarde US-Dollar aufgelöst, nachdem bereits zu Wochenbeginn bullishe Wetten im Umfang von 1,7 Milliarden US-Dollar gescheitert waren.

Besonderes Augenmerk liegt nun auf dem großen Verfallstag an der Derivatebörse Deribit: Dort laufen Kontrakte über 17 Milliarden US-Dollar auf Bitcoin und weitere 5,3 Milliarden US-Dollar auf Ether aus. Rund 81 Prozent der Put-Optionen bei Bitcoin liegen bei 110.000 US-Dollar oder darunter, womit Bären derzeit im Vorteil sind.

Auch der Kapitalfluss zeigt Schwäche: Seit Montag haben Anleger fast 300 Millionen US-Dollar aus in den USA notierten Ether-ETFs abgezogen. "Die institutionellen Zuflüsse haben sich abgekühlt", erklärte Rachael Lucas von BTC Markets, die bei einem Fall unter 3.800 US-Dollar weitere Liquidationen erwartet. Tony Sycamore von IG Australia warnte: "Wenn wir [heute] einen Schlusskurs unter 4.000 US-Dollar sehen, dann wäre die nächste Station für Ether irgendwo im Bereich von 3.700 bis 3.500 US-Dollar."

Trotz der jüngsten Verluste gehören Bitcoin und Ether seit Jahresbeginn weiter zu den stärksten Performern aller Anlageklassen. Doch die Kombination aus technischem Druck, makroökonomischen Unsicherheiten und einem Optionsverfall in Rekordhöhe könnte kurzfristig für anhaltende Turbulenzen sorgen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



