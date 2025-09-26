    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIntel AktievorwärtsNachrichten zu Intel

    Nächster Partner an Bord?

    Intel prüft Kooperation mit TSMC – Investorensuche lässt Aktie springen

    Intel verhandelt mit TSMC über eine mögliche Partnerschaft. Seit der Bekanntwerdung der Investorensuche gewinnt die Aktie deutlich an Schwung.

    Für Sie zusammengefasst
    • Intel verhandelt mit TSMC über strategische Partnerschaft.
    • Nvidia und SoftBank investieren in Intel, Aktie steigt.
    • Intel-Aktie klettert um 37% in der letzten Woche.
    • Report: Epische Goldpreisrallye
    Foto: David Chang/EPA/dpa

    Der US-Chiphersteller Intel sucht nach neuen Partnern und möglichen Investoren. Laut einem Bericht des Wall Street Journal hat sich das Unternehmen auch an die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) gewandt, um über eine Beteiligung oder strategische Zusammenarbeit zu sprechen.

    Schon im April hatte The Information angedeutet, dass Intel und TSMC ein Joint Venture prüfen, bei dem TSMC eine Beteiligung von 20 Prozent an einer neuen Fertigungsgesellschaft übernehmen könnte.

    Konkurrenzdruck zwingt Intel zum Handeln

    Die Meldung reiht sich ein in eine Serie von Finanz- und Partnerschaftsinitiativen, die Intel zuletzt gestartet hat. Erst vergangene Woche kündigte Nvidia an, 5 Milliarden US-Dollar in Intel zu investieren und damit rund 4 Prozent der Anteile zu erwerben. Zuvor hatte bereits die SoftBank Group 2 Milliarden US-Dollar bereitgestellt. Die US-Regierung ist mittlerweile mit einem Anteil von 10 Prozent an Bord. Auch Apple führt derzeit Gespräche mit Intel über eine mögliche Partnerschaft.

    CEO Lip-Bu Tan treibt diese Maßnahmen im Rahmen eines umfassenden Sanierungsplans voran. Einst galt Intel als Vorzeigekonzern des Silicon Valley, doch im boomenden Markt für Künstliche Intelligenz haben Wettbewerber wie Nvidia und Advanced Micro Devices (AMD) die einstige Nummer eins klar überholt.

     

    Intel-Aktie im Höhenflug

    Die Börse quittierte die jüngsten Berichte mit deutlichen Kursgewinnen. Am Donnerstag schloss die Intel-Aktie 8,8 Prozent im Plus und notiert damit bei 34 US-Dollar. Die Aktie stieg innerhalb der letzten Woche um 37 Prozent. Seit Jahresbeginn beläuft sich das Kursplus sogar auf 69 Prozent.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
