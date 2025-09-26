    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer

    Lidl lässt Butterpreise weiter schmelzen / Lohnt sich

    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    Lidl reduziert die Butterpreise um weitere 16 Prozent (FOTO)

    Bad Wimpfen (ots) - Lidl in Deutschland unterstreicht seine Rolle als
    Preissieger und senkt zum vierten Mal in Folge die Preise für Butter in
    Deutschland. Damit hat der Lebensmitteleinzelhändler die Butterpreise in diesem
    Jahr bereits um bis zu 90 Cent reduziert. Ab Freitag, den 26.09.2025, ist die
    "Milbona Deutsche Markenbutter" für 1,49 Euro erhältlich. Darüber hinaus
    profitieren Kunden von günstigeren Preisen für weitere Butterartikel,
    Mischstreichfette, eine vegane Butteralternative sowie regional verfügbare
    Butterartikel.

    Damit gibt der Lebensmitteleinzelhändler sinkende Rohstoffpreise direkt als
    Preisvorteil an seine Kunden weiter und bleibt gleichzeitig seiner Haltung treu,
    pflanzliche Alternativen zu gleichen Preisen anzubieten.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Bayer AG!
    Long
    25,69€
    Basispreis
    1,55
    Ask
    × 14,43
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    28,93€
    Basispreis
    2,23
    Ask
    × 14,36
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Lidl verdeutlicht einmal mehr seinen Anspruch, den Kunden als erster
    Lebensmitteleinzelhändler stets hervorragende Qualität sowie eine große Vielfalt
    zum bestmöglichen Preis anzubieten. Deutschlands günstigster Butterpreis - lohnt
    sich.

    Und wie immer gilt bei Lidl: Es gibt keine regionalen Preisunterschiede.

    Diese Butterartikel und Butteralternativen werden deutschlandweit in allen
    Lidl-Filialen deutlich günstiger:

    - Milbona Deutsche Markenbutter, 250 Gramm, neu 1,49 Euro (Grundpreis: 5,96
    Euro/ Kilogramm) statt 1,79 Euro
    - Vemondo No Butter, 250 Gramm, neu 1,49 Euro (Grundpreis: 5,96 Euro/ Kilogramm)
    statt 1,79 Euro
    - Milbona Sødergården Mischstreichfett ungesalzen Extra, 250 Gramm, neu 1,39
    Euro (Grundpreis: 5,56 Euro/ Kilogramm) statt 1,59 Euro
    - Milbona Sødergården Mischstreichfett gesalzen Extra, 250 Gramm, neu 1,39 Euro
    (Grundpreis: 5,56 Euro/ Kilogramm) statt 1,59 Euro

    Zusätzlich sinken die Preise dieser regional verfügbaren Produkte [1] (https://e
    uc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=de&rs=en-US&actnavid
    =eyJjIjoxNTI5NjcwMTg3fQ&wopisrc=https%3A%2F%2Fschwarzit.sharepoint.com%2Fteams%2
    FCorporateAffairs-Pressestelle%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F0868ea04fcf8485f
    af0e3736985dd2a4&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=10957EA1-C065-B000-746E-6522FA93BF
    98.0&uih=sharepointcom&wdlcid=de&jsapi=1&jsapiver=v2&corrid=40e8774c-d6f2-c5b5-8
    869-4035dffb7b31&usid=40e8774c-d6f2-c5b5-8869-4035dffb7b31&newsession=1&sftc=1&u
    ihit=docaspx&muv=1&cac=1&sams=1&mtf=1&sfp=1&sdp=1&hch=1&hwfh=1&dchat=1&sc=%7B%22
    pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Fschwarzit.sharepoint.com%22%2C%22pmshare%22%3Atrue%7D&
    ctp=LeastProtected&rct=Normal&wdorigin=Outlook-Body.Sharing.DirectLink&wdhostcli
    cktime=1738776256943&csc=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unif
    ied_SingleFlush#_ftn1) :

    - Milbona Süßrahmbutter, 250 Gramm, neu 1,49 Euro (Grundpreis: 5,96 Euro/
    Kilogramm) statt 1,79 Euro
    - Ein gutes Stück Bayern Butter mildgesäuert, 250 Gramm, neu 1,89 Euro
    (Grundpreis: 7,56 Euro/ Kilogramm) statt 2,19 Euro
    - Milbona Weidebutter, 250 Gramm, neu 1,99 Euro (Grundpreis: 7,96 Euro/
    Kilogramm) statt 2,29 Euro

    Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier
    (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate) .

    [1] (https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=de&rs=
    en-US&actnavid=eyJjIjoxNTI5NjcwMTg3fQ&wopisrc=https%3A%2F%2Fschwarzit.sharepoint
    .com%2Fteams%2FCorporateAffairs-Pressestelle%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F08
    68ea04fcf8485faf0e3736985dd2a4&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=10957EA1-C065-B000-7
    46E-6522FA93BF98.0&uih=sharepointcom&wdlcid=de&jsapi=1&jsapiver=v2&corrid=40e877
    4c-d6f2-c5b5-8869-4035dffb7b31&usid=40e8774c-d6f2-c5b5-8869-4035dffb7b31&newsess
    ion=1&sftc=1&uihit=docaspx&muv=1&cac=1&sams=1&mtf=1&sfp=1&sdp=1&hch=1&hwfh=1&dch
    at=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Fschwarzit.sharepoint.com%22%2C%22pmshare
    %22%3Atrue%7D&ctp=LeastProtected&rct=Normal&wdorigin=Outlook-Body.Sharing.Direct
    Link&wdhostclicktime=1738776256943&csc=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirect
    ionreason=Unified_SingleFlush#_ftnref1) Verfügbarkeit nur regional. Milbona
    Weidebutter: Filialen der Lidl-Vertriebsgesellschaften Freienbrink, Großbeeren,
    Kremmen, Bremen, Cloppenburg, Hamburg, Hildesheim, Paderborn, Siek, Wasbek,
    Westerkappeln, Bernburg, Gera, Radeburg, Rostock. Milbona Süßrahmbutter:
    Augsburg, Eggolsheim, München, Straubing, Bietigheim, Dettingen/Iller, Freiburg,
    Hüfingen, Speyer, Stuttgart, Waldenburg, Bönen, Grevenbroich, Herne,
    Kamp-Lintfort, Kerpen, Leverkusen, Butzbach, Erlensee, St. Ingbert, Kassel,
    Koblenz, Siegen, Wöllstein. Ein gutes Stück Bayern: Augsburg, Eggolsheim,
    München, Straubing. Die Zugehörigkeit einzelner Filialen kann unter
    https://www.lidl.de/filialsuche , Seite "Rund um die Filiale", eingesehen
    werden.

    Pressekontakt:

    Pressestelle Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG
    07063/931 60 90 · mailto:presse@lidl.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58227/6125621
    OTS: Lidl


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Bayer - BAY001 - DE000BAY0017

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Bayer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Lidl lässt Butterpreise weiter schmelzen / Lohnt sich Lidl reduziert die Butterpreise um weitere 16 Prozent (FOTO) Lidl in Deutschland unterstreicht seine Rolle als Preissieger und senkt zum vierten Mal in Folge die Preise für Butter in Deutschland. Damit hat der Lebensmitteleinzelhändler die Butterpreise in diesem Jahr bereits um bis zu 90 Cent reduziert. Ab …