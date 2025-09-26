Lidl lässt Butterpreise weiter schmelzen / Lohnt sich
Lidl reduziert die Butterpreise um weitere 16 Prozent (FOTO)
Bad Wimpfen (ots) - Lidl in Deutschland unterstreicht seine Rolle als
Preissieger und senkt zum vierten Mal in Folge die Preise für Butter in
Deutschland. Damit hat der Lebensmitteleinzelhändler die Butterpreise in diesem
Jahr bereits um bis zu 90 Cent reduziert. Ab Freitag, den 26.09.2025, ist die
"Milbona Deutsche Markenbutter" für 1,49 Euro erhältlich. Darüber hinaus
profitieren Kunden von günstigeren Preisen für weitere Butterartikel,
Mischstreichfette, eine vegane Butteralternative sowie regional verfügbare
Butterartikel.
Damit gibt der Lebensmitteleinzelhändler sinkende Rohstoffpreise direkt als
Preisvorteil an seine Kunden weiter und bleibt gleichzeitig seiner Haltung treu,
pflanzliche Alternativen zu gleichen Preisen anzubieten.
Lidl verdeutlicht einmal mehr seinen Anspruch, den Kunden als erster
Lebensmitteleinzelhändler stets hervorragende Qualität sowie eine große Vielfalt
zum bestmöglichen Preis anzubieten. Deutschlands günstigster Butterpreis - lohnt
sich.
Und wie immer gilt bei Lidl: Es gibt keine regionalen Preisunterschiede.
Diese Butterartikel und Butteralternativen werden deutschlandweit in allen
Lidl-Filialen deutlich günstiger:
- Milbona Deutsche Markenbutter, 250 Gramm, neu 1,49 Euro (Grundpreis: 5,96
Euro/ Kilogramm) statt 1,79 Euro
- Vemondo No Butter, 250 Gramm, neu 1,49 Euro (Grundpreis: 5,96 Euro/ Kilogramm)
statt 1,79 Euro
- Milbona Sødergården Mischstreichfett ungesalzen Extra, 250 Gramm, neu 1,39
Euro (Grundpreis: 5,56 Euro/ Kilogramm) statt 1,59 Euro
- Milbona Sødergården Mischstreichfett gesalzen Extra, 250 Gramm, neu 1,39 Euro
(Grundpreis: 5,56 Euro/ Kilogramm) statt 1,59 Euro
- Milbona Süßrahmbutter, 250 Gramm, neu 1,49 Euro (Grundpreis: 5,96 Euro/
Kilogramm) statt 1,79 Euro
- Ein gutes Stück Bayern Butter mildgesäuert, 250 Gramm, neu 1,89 Euro
(Grundpreis: 7,56 Euro/ Kilogramm) statt 2,19 Euro
- Milbona Weidebutter, 250 Gramm, neu 1,99 Euro (Grundpreis: 7,96 Euro/
Kilogramm) statt 2,29 Euro
Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier
.
Weidebutter: Filialen der Lidl-Vertriebsgesellschaften Freienbrink, Großbeeren,
Kremmen, Bremen, Cloppenburg, Hamburg, Hildesheim, Paderborn, Siek, Wasbek,
Westerkappeln, Bernburg, Gera, Radeburg, Rostock. Milbona Süßrahmbutter:
Augsburg, Eggolsheim, München, Straubing, Bietigheim, Dettingen/Iller, Freiburg,
Hüfingen, Speyer, Stuttgart, Waldenburg, Bönen, Grevenbroich, Herne,
Kamp-Lintfort, Kerpen, Leverkusen, Butzbach, Erlensee, St. Ingbert, Kassel,
Koblenz, Siegen, Wöllstein. Ein gutes Stück Bayern: Augsburg, Eggolsheim,
München, Straubing. Die Zugehörigkeit einzelner Filialen kann unter
https://www.lidl.de/filialsuche , Seite "Rund um die Filiale", eingesehen
werden.
Pressekontakt:
Pressestelle Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG
07063/931 60 90 · presse@lidl.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58227/6125621
OTS: Lidl
Pressekontakt:
Pressestelle Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG
07063/931 60 90 · mailto:presse@lidl.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58227/6125621
OTS: Lidl
