Lidl reduziert die Butterpreise um weitere 16 Prozent (FOTO)

Bad Wimpfen (ots) - Lidl in Deutschland unterstreicht seine Rolle als

Preissieger und senkt zum vierten Mal in Folge die Preise für Butter in

Deutschland. Damit hat der Lebensmitteleinzelhändler die Butterpreise in diesem

Jahr bereits um bis zu 90 Cent reduziert. Ab Freitag, den 26.09.2025, ist die

"Milbona Deutsche Markenbutter" für 1,49 Euro erhältlich. Darüber hinaus

profitieren Kunden von günstigeren Preisen für weitere Butterartikel,

Mischstreichfette, eine vegane Butteralternative sowie regional verfügbare

Butterartikel.



Damit gibt der Lebensmitteleinzelhändler sinkende Rohstoffpreise direkt als

Preisvorteil an seine Kunden weiter und bleibt gleichzeitig seiner Haltung treu,

pflanzliche Alternativen zu gleichen Preisen anzubieten.





