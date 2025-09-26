    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInternational Consolidated Airlines Group AktievorwärtsNachrichten zu International Consolidated Airlines Group
    JPMORGAN stuft IAG Pence auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für International Airlines Group mit einem Kursziel von 5,50 Euro auf "Overweight" belassen. Die Papiere der Airline-Holding stehen zudem auf der Empfehlungsliste der Bank und tragen zusätzlich den kurzfristigen Stempel "Positive Catalyst Watch" vor dem Quartalsbericht im November. Analyst Harry Gowers geht in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick davon aus, dass das operative Quartalsergebnis 5 Prozent über dem Konsens landet. Zudem könnte ein neues Aktienrückkaufprogramm angekündigt werden./ag/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 20:34 / BST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 00:15 / BST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die International Consolidated Airlines Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 4,387EUR auf Tradegate (25. September 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Harry Gowers
    Analysiertes Unternehmen: IAG Pence
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: 12m



