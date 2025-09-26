BERENBERG stuft GIVAUDAN AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Givaudan von 4630 auf 3955 Franken gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Endmärkte des Aromenherstellers seien schwach, schrieb Fulvio Cazzol in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung. Seine Qualität bleibe aber ungebrochen hoch./rob/ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 16:16 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,01 % und einem Kurs von 3.428EUR auf Lang & Schwarz (26. September 2025, 08:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: GIVAUDAN AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 3955

Kursziel alt: 4630

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

