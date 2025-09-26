JPMORGAN stuft Volvo B auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volvo mit einem Kursziel von 330 schwedischen Kronen auf "Overweight" belassen. Analyst Akshat Kacker bestätigte zudem vor dem Quartalsbericht Mitte Oktober den Stempel "Positive Catalyst Watch" für die Papiere des Lkw-Bauers. Die Erwartungen an das dritte Quartal und das zweite Halbjahr erscheinen vernünftig, schrieb er in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. Volvo stehe gut da./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 18:06 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Volvo Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,90 % und einem Kurs von 23,79EUR auf Tradegate (26. September 2025, 08:03 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Akshat Kacker
Analysiertes Unternehmen: Volvo B
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 330
Kursziel alt: 330
Währung: SEK
Zeitrahmen: 12m
