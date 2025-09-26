JPMORGAN stuft Volvo B auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volvo mit einem Kursziel von 330 schwedischen Kronen auf "Overweight" belassen. Analyst Akshat Kacker bestätigte zudem vor dem Quartalsbericht Mitte Oktober den Stempel "Positive Catalyst Watch" für die Papiere des Lkw-Bauers. Die Erwartungen an das dritte Quartal und das zweite Halbjahr erscheinen vernünftig, schrieb er in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. Volvo stehe gut da./ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 18:06 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volvo Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,90 % und einem Kurs von 23,79EUR auf Tradegate (26. September 2025, 08:03 Uhr) gehandelt.