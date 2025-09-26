Bitcoin Group SE: Halbjahreszahlen 2025 & neue Krypto-Plattform im Fokus
Die Bitcoin Group SE präsentiert ihren Halbjahresbericht 2025 und fokussiert sich auf die Entwicklung einer modernen Krypto-Handelsplattform, um in einem volatilen Marktumfeld neue Chancen zu nutzen.
- Die Bitcoin Group SE hat ihren Halbjahresbericht 2025 veröffentlicht, mit Fokus auf die Neuentwicklung einer modernen Krypto-Handelsplattform.
- Im ersten Halbjahr 2025 erzielte das Unternehmen operative Umsatzerlöse von 3,78 Mio. EUR, ein Rückgang im Vergleich zu 4,20 Mio. EUR im Vorjahr, bedingt durch reduzierte Handelsaktivität.
- Das EBITDA verringerte sich auf -1,00 Mio. EUR, während das Ergebnis je Aktie bei -0,33 EUR lag, nach 0,11 EUR im Vorjahr.
- Die Eigenkapitalquote beträgt 72,5 %, die liquiden Mittel belaufen sich auf 9,2 Mio. EUR, und der Netto-Krypto-Eigenbestand liegt bei 356,4 Mio. EUR.
- Die Bitcoin Group SE plant, im Jahr 2026 eine runderneuerte Handelsplattform mit neuen Produkten und Features einzuführen, um die Kundenbindung zu stärken und neue Marktanteile zu gewinnen.
- Aufgrund der Marktvolatilität und erhöhten Investitionsbedarfs wird ein leicht sinkender Umsatz und ein negatives EBITDA von rund -3 Mio. EUR für 2025 erwartet.
Der Kurs von Bitcoin Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 39,15EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,56 % im
Plus.
+0,88 %
-0,87 %
-2,65 %
-7,95 %
-23,87 %
+111,99 %
+65,88 %
+3.790,00 %
