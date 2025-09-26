Pyrum Innovations AG: Halbjahreszahlen 2025 enthüllt!
Das erste Halbjahr 2025 markiert einen bemerkenswerten Wendepunkt für unser Unternehmen. Mit einer Umsatzsteigerung von beeindruckenden 79 % im Vergleich zum Vorjahr setzen wir neue Maßstäbe. Die Gesamtleistung wuchs um 48 %, getragen von strategischen Investitionen und Eigenleistungen. Dank Investitionszuschüssen verbesserten sich EBITDA und EBIT signifikant. Eine Kapitalerhöhung im Juli stärkte unsere finanzielle Basis um 5,6 Mio. €. Fortschritte beim Bau der neuen Anlage in Perl-Besch und der Ausbau der Produktionslinien in Dillingen unterstreichen unseren Wachstumskurs. Trotz unveränderter Umsatz- und Ergebnisprognosen könnte die Gesamtleistung hinter den Erwartungen zurückbleiben.
- Umsatzsteigerung um 79 % auf 1.267 T€ im ersten Halbjahr 2025 im Vergleich zu 708 T€ im Vorjahr.
- Gesamtleistung stieg um 48 % auf 6.712 T€, beeinflusst durch fortschreitende Investitionen und Eigenleistungen.
- EBITDA verbesserte sich durch Investitionszuschüsse auf -2.358 T€, das EBIT auf -3.942 T€.
- Kapitalerhöhung im Juli 2025 brachte 5,6 Mio. € zusätzliches Eigenkapital ein.
- Baufortschritte bei der neuen Anlage in Perl-Besch und Erweiterung der Produktionslinien in Dillingen.
- Umsatz- und Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2025 bleibt unverändert, jedoch wird die Gesamtleistung voraussichtlich unter den Erwartungen liegen.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung des Halbjahresberichts zum 30. Juni 2025, bei Pyrum Innovations ist am 26.09.2025.
Der Kurs von Pyrum Innovations lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 29,60EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,17 % im
Plus.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.