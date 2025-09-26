Pyrum Innovations AG: Halbjahreszahlen 2025 enthüllt!

Umsatzsteigerung um 79 % auf 1.267 T€ im ersten Halbjahr 2025 im Vergleich zu 708 T€ im Vorjahr.

Gesamtleistung stieg um 48 % auf 6.712 T€, beeinflusst durch fortschreitende Investitionen und Eigenleistungen.

EBITDA verbesserte sich durch Investitionszuschüsse auf -2.358 T€, das EBIT auf -3.942 T€.

Kapitalerhöhung im Juli 2025 brachte 5,6 Mio. € zusätzliches Eigenkapital ein.

Baufortschritte bei der neuen Anlage in Perl-Besch und Erweiterung der Produktionslinien in Dillingen.

Umsatz- und Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2025 bleibt unverändert, jedoch wird die Gesamtleistung voraussichtlich unter den Erwartungen liegen.

Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung des Halbjahresberichts zum 30. Juni 2025, bei Pyrum Innovations ist am 26.09.2025.

Der Kurs von Pyrum Innovations lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 29,60EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,17 % im Plus.





