DAX schläft wie ein Murmeltier – Gewinnmitnahmen an der Wall Street

US-Notenbankchef Jerome Powell hat die Zollinflation als größten Hemmschuh hin zu einem noch schnelleren Zinssenkungszyklus bezeichnet. Niemand will, dass dieses Hindernis noch größer wird. Der Markt erhofft sich durch den PCE-Deflator, der die Preisentwicklung der persönlichen Konsumausgaben in den USA misst, heute Nachmittag Hinweise auf eine nachlassende Inflation. Zu viel Zollinflation könnte den zuletzt korrekturwilligen amerikanischen Aktienmarkt weiter nach unten drücken.

Die gute Nachricht aber ist, dass er die Korrektur an der Wall Street auch nicht ganz mitgeht. Dazu müsste er aus der Spanne nach unten herausfallen, was aber noch durch ein weiterhin hohes Kaufinteresse in diesem Bereich verhindert wird.

Die größte Sorge an der Wall Street ist aber nicht die Geldpolitik oder gar die Schwäche am Arbeitsmarkt, es sind die hohen Bewertungen. Die Messlatte für alle Arten von Daten hängt sehr hoch. Der Aktienmarkt könnte nun in eine Phase eintreten, in der Anleger gute Zahlen wie die gestern zum Bruttoinlandsprodukt in den USA als Vorwand nehmen, Gewinne einzustreichen. Das könnte heute auch für nur etwas besser als erwartete Inflationsdaten gelten.

Charts zu den heutigen Themen am Finanzmarkt, weitere Videos und Marktkommentare von Jochen Stanzl finden Sie im Laufe des Tages auf cmcmarkets.com.

Sie wollen sofort benachrichtigt werden, wenn etwas an der Börse passiert? Eröffnen Sie ein Demo-Konto und aktivieren Sie die "push notifications"!

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 72% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.cmcmarkets.com.

Disclaimer: Die Inhalte dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets Germany GmbH (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.

