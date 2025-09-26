JPMORGAN stuft H&M auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für H&M mit einem Kursziel von 120 schwedischen Kronen auf "Underweight" belassen. Analystin Georgina Johanan hob ihre Schätzungen am Donnerstagabend nach den besser als erwartet ausgefallenen Zahlen der Schweden. Ein Umschwung in der Verbraucherstimmung bleibe aber weiterhin unsicher./rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 22:57 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,45 % und einem Kurs von 15,52EUR auf Tradegate (26. September 2025, 08:08 Uhr) gehandelt.



