JPMORGAN stuft H&M auf 'Underweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für H&M mit einem Kursziel von 120 schwedischen Kronen auf "Underweight" belassen. Analystin Georgina Johanan hob ihre Schätzungen am Donnerstagabend nach den besser als erwartet ausgefallenen Zahlen der Schweden. Ein Umschwung in der Verbraucherstimmung bleibe aber weiterhin unsicher./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 22:57 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,45 % und einem Kurs von 15,52EUR auf Tradegate (26. September 2025, 08:08 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Georgina Johanan
Analysiertes Unternehmen: H&M
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 120
Kursziel alt: 120
Währung: SEK
Zeitrahmen: N/A
