BERENBERG stuft Talanx AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Talanx mit einem Kursziel von 138 Euro auf "Buy" belassen. Der Versicherer liefere weiterhin bessere Resultate ab als erwartet werde, schrieb Michael Huttner in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung. Das Geschäftsmodell baue auf Kosteneffizienz als wichtigste Triebfeder./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 16:03 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Talanx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,45 % und einem Kurs von 111EUR auf Tradegate (26. September 2025, 08:03 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Michael Huttner

Analysiertes Unternehmen: Talanx AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 138

Kursziel alt: 138

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



