BERENBERG stuft Talanx AG auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Talanx mit einem Kursziel von 138 Euro auf "Buy" belassen. Der Versicherer liefere weiterhin bessere Resultate ab als erwartet werde, schrieb Michael Huttner in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung. Das Geschäftsmodell baue auf Kosteneffizienz als wichtigste Triebfeder./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 16:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die Talanx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,45 % und einem Kurs von 111EUR auf Tradegate (26. September 2025, 08:03 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Michael Huttner
Analysiertes Unternehmen: Talanx AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 138
Kursziel alt: 138
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
