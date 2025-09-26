Aktivisten besetzen Braunkohlebagger im Tagebau Hambach

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RWE Aktie

Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 37,26 auf Tradegate (26. September 2025, 08:13 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RWE Aktie um +5,57 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,29 %.

Die Marktkapitalisierung von RWE bezifferte sich zuletzt auf 27,83 Mrd..

RWE zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2300 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 46,00EUR was eine Bandbreite von +7,01 %/+23,06 % bedeutet.