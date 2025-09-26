    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Aktien Frankfurt Ausblick

    149 Aufrufe 149 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dax zum Wochenschluss mit leichtem Plus

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax startet freundlich, X-Dax zeigt Plus von 0,2%.
    • Wochenminus bleibt, Dax in zäher Konsolidierung.
    • Fokus auf US-Konsumausgaben und Rheinmetall-Aktien.
    Aktien Frankfurt Ausblick - Dax zum Wochenschluss mit leichtem Plus
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Zum Ende einer Woche mit recht wenig Bewegung zeichnet sich im Dax am Freitag ein freundlicher Auftakt ab. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den Dax ein Plus von 0,2 Prozent auf 23.592 Punkte. Auch für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird ein solider Auftakt erwartet.

    Knappe Gewinne ändern am Freitag zunächst nichts daran, dass der Dax auf ein leichtes Wochenminus zusteuert. Dem Leitindex ist es in den vergangenen Tagen weiterhin nicht gelungen, über die derzeit abwärts gerichtete 21-Tage-Linie zurückzukehren, was den kurzfristigen Trend aufhellen würde. So bleibt er in seiner zähen Konsolidierung seit dem Rekordhoch Mitte Juli. Schwung von der Wall Street bleibt aus, denn dort konsolidierten die wichtigsten Indizes weiterhin ihre vorherige Rekordjagd.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    25.216,01€
    Basispreis
    15,64
    Ask
    × 14,95
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.079,17€
    Basispreis
    15,80
    Ask
    × 14,91
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Gespannt wird am Freitag auf die in den USA veröffentlichten Konsumausgaben geblickt, mit denen auch der PCE-Kerndeflator bekanntgegeben wird. Die Helaba rechnet damit, dass das von der Notenbank Fed bevorzugte Inflationsmaß weiterhin eine Preisdynamik signalisiert, die klar oberhalb des Fed-Ziels liegt. Mit einem Rückgang sei im August kaum zu rechnen. "Vor diesem Hintergrund werden die Zahlen wohl nicht zu einem Forcieren der Zinssenkungserwartungen beitragen", hieß es im Tagesausblick der Landesbank.

    Weiterhin im Fokus stehen vorbörslich die Aktien von Rheinmetall , die dicht an ihrem Rekordhoch stehen. Für Aufmerksamkeit sorgt am Freitag die Schweizer Großbank UBS, die mit 2500 Euro ein Kursziel am oberen Ende der Analystenspanne nennt. Damit honoriert Experte Sven Weier eine bessere Berechenbarkeit für das Geschäft des Rüstungskonzerns nach 2030. Die deutschen Budgetpläne bestätigten wohl bis 2040 steigende Investitionen - im Einklang mit den Nato-Zielen.

    Die Merck-Aktien steuern auf ein Jahrestief zu, denn vorbörslich sank der Kurs des Chemie- und Pharmakonzerns um 1,6 Prozent. Der am Vortag angekündigte Chefwechsel sorgt also bei Anlegern nicht für Erleichterung. Mit einem Abschlag von etwa einem Viertel zählen die Aktien zu den bislang größten Dax-Verlierern in diesem Jahr./tih/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,50 % und einem Kurs von 105,0 auf Tradegate (26. September 2025, 08:18 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +2,91 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +19,52 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 90,44 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.316,67Euro. Von den letzten 3 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 3 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.950,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 2.500,00Euro was eine Bandbreite von -1,09 %/+26,81 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien Frankfurt Ausblick Dax zum Wochenschluss mit leichtem Plus Zum Ende einer Woche mit recht wenig Bewegung zeichnet sich im Dax am Freitag ein freundlicher Auftakt ab. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den Dax ein Plus von 0,2 Prozent auf 23.592 Punkte. …