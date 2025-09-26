Aktien Frankfurt Ausblick
Dax zum Wochenschluss mit leichtem Plus
- Dax startet freundlich, X-Dax zeigt Plus von 0,2%.
- Wochenminus bleibt, Dax in zäher Konsolidierung.
- Fokus auf US-Konsumausgaben und Rheinmetall-Aktien.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Zum Ende einer Woche mit recht wenig Bewegung zeichnet sich im Dax am Freitag ein freundlicher Auftakt ab. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den Dax ein Plus von 0,2 Prozent auf 23.592 Punkte. Auch für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird ein solider Auftakt erwartet.
Knappe Gewinne ändern am Freitag zunächst nichts daran, dass der Dax auf ein leichtes Wochenminus zusteuert. Dem Leitindex ist es in den vergangenen Tagen weiterhin nicht gelungen, über die derzeit abwärts gerichtete 21-Tage-Linie zurückzukehren, was den kurzfristigen Trend aufhellen würde. So bleibt er in seiner zähen Konsolidierung seit dem Rekordhoch Mitte Juli. Schwung von der Wall Street bleibt aus, denn dort konsolidierten die wichtigsten Indizes weiterhin ihre vorherige Rekordjagd.
Gespannt wird am Freitag auf die in den USA veröffentlichten Konsumausgaben geblickt, mit denen auch der PCE-Kerndeflator bekanntgegeben wird. Die Helaba rechnet damit, dass das von der Notenbank Fed bevorzugte Inflationsmaß weiterhin eine Preisdynamik signalisiert, die klar oberhalb des Fed-Ziels liegt. Mit einem Rückgang sei im August kaum zu rechnen. "Vor diesem Hintergrund werden die Zahlen wohl nicht zu einem Forcieren der Zinssenkungserwartungen beitragen", hieß es im Tagesausblick der Landesbank.
Weiterhin im Fokus stehen vorbörslich die Aktien von Rheinmetall , die dicht an ihrem Rekordhoch stehen. Für Aufmerksamkeit sorgt am Freitag die Schweizer Großbank UBS, die mit 2500 Euro ein Kursziel am oberen Ende der Analystenspanne nennt. Damit honoriert Experte Sven Weier eine bessere Berechenbarkeit für das Geschäft des Rüstungskonzerns nach 2030. Die deutschen Budgetpläne bestätigten wohl bis 2040 steigende Investitionen - im Einklang mit den Nato-Zielen.
Die Merck-Aktien steuern auf ein Jahrestief zu, denn vorbörslich sank der Kurs des Chemie- und Pharmakonzerns um 1,6 Prozent. Der am Vortag angekündigte Chefwechsel sorgt also bei Anlegern nicht für Erleichterung. Mit einem Abschlag von etwa einem Viertel zählen die Aktien zu den bislang größten Dax-Verlierern in diesem Jahr./tih/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,50 % und einem Kurs von 105,0 auf Tradegate (26. September 2025, 08:18 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +2,91 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +19,52 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 90,44 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.316,67Euro. Von den letzten 3 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 3 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.950,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 2.500,00Euro was eine Bandbreite von -1,09 %/+26,81 % bedeutet.
