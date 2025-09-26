Tesla-Aktie: Droht jetzt der Crash?

Im Gegensatz dazu konnte Opel in diesem Zeitraum über 13.000 Elektroautos verkaufen und Tesla auf dem deutschen Markt überholen. Damit übertrifft Opel erstmals Tesla. Marktführend bleibt Volkswagen mit mehr als 100.000 verkauften E-Autos. Dahinter folgen BMW mit fast 55.000 verkauften Fahrzeugen sowie Mercedes-Ben z mit knapp 49.000. Für Tesla hingegen reicht es nur noch für Rang 11.

Im Zeitraum von Januar bis August 2025 wurden, wie neue Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) zeigen, lediglich 11.441 Tesla -Elektroautos neu zugelassen, was einem Rückgang von über 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Teslas schwächelnde Verkaufszahlen haben vielfältige Ursachen: Branchenexperten verweisen auf die wachsende Modellvielfalt traditioneller Hersteller, denn deutsche Marken drängen mit immer mehr E-Modellen auf den Markt und erhöhen damit den Konkurrenzdruck. Zudem hat Tesla zwar sein wichtigstes Model Y überarbeitet, jedoch seit Jahren kein neues Fahrzeug vorgestellt. Das verringert die Attraktivität im Wettbewerb.

Hinzu kommen Imageprobleme: Das politische Engagement von CEO Elon Musk – insbesondere die rechtskonservative Ausrichtung – stößt laut Marktbeobachtern bei Teilen der Kundschaft auf Kritik. Besonders seit Musks öffentlicher Unterstützung für Donald Trump werden in verschiedenen Analysen und Umfragen ein signifikanter Rückgang der Kundenloyalität und negative Reaktionen, insbesondere bei umweltbewussten oder politisch liberalen Kunden, festgestellt.

Die Anleger sind inzwischen alarmiert: Auch die jüngsten Zahlen und Meinungsumfragen anderer Forschungsinstitute zeigen, dass Tesla in Deutschland und Europa in eine tiefe Abwärtsdynamik geraten ist. Und auch in den USA gerät Tesla zunehmend unter Druck: Laut Daten des Marktforschungsunternehmens Cox Automotive, die der Nachrichtenagentur Reuters vorliegen, sank der Marktanteil des Unternehmens im August 2025 auf nur noch 38 Prozent – den niedrigsten Stand seit Oktober 2017, als die Serienproduktion des Model 3 begann. Schon im Juli war der Anteil auf 42 Prozent gefallen, nachdem er im Juni noch bei 48,7 Prozent gelegen hatte.

Während andere Hersteller ihre E-Modelle strategisch ausbauen, steht Tesla vor der Herausforderung, durch neue Modelle, Preisstrategien und nicht zuletzt auch ein besseres Image wieder an Attraktivität zu gewinnen. Ob dies gelingt und ausreicht, um den Abwärtstrend zu stoppen, bleibt abzuwarten.

Der Rückgang der Marktanteile in einem wichtigen Markt wie Deutschland kann für Investoren jedenfalls als Alarmsignal gedeutet werden, da es zeigt, dass der einstige Elektroauto-Pionier mit der Konkurrenz nicht Schritt hält.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion