Cherry SE: Halbjahresbericht 2025 – Entdecken Sie die Highlights!
Cherry SE veröffentlicht ihren Halbjahresbericht 2025: Umsatzrückgang, leicht verbesserte Marge und notwendige Hauptversammlung prägen das Bild.
Foto: Cherry SE
- Cherry SE hat ihren Halbjahresbericht 2025 veröffentlicht und die Jahresprognose vom 21. Juli bestätigt.
- Der Konzernumsatz im ersten Halbjahr 2025 beträgt 46,0 Mio. Euro, was einem Rückgang gegenüber dem Vorjahr entspricht.
- Die Marge auf das bereinigte Konzern-EBITDA liegt bei -4,9 %, leicht über der vorab berichteten Kennzahl von -5,0 %.
- Die liquiden Mittel betragen zum Ende des Halbjahres 7,9 Mio. Euro, und die Vorräte wurden auf 43,1 Mio. Euro reduziert.
- Für das Geschäftsjahr 2025 wird ein Konzernumsatz von 100 bis 115 Mio. Euro und eine bereinigte EBITDA-Marge zwischen 0 % und 2 % erwartet.
- Der Eigenkapitalwert der Einzelgesellschaft Cherry SE wird voraussichtlich weniger als die Hälfte des eingetragenen Aktienkapitals betragen, was eine außerordentliche Hauptversammlung erforderlich macht.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Cherry ist am 26.09.2025.
Der Kurs von Cherry lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,6210EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -7,59 % im Minus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 0,6480EUR das entspricht einem Plus von +4,35 % seit der Veröffentlichung.
-3,57 %
+8,94 %
-14,32 %
-32,72 %
-57,16 %
-87,39 %
-98,14 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte