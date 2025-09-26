Die Diskussion um die Versorgung mit Seltenen Erden erhält neuen Schwung: Laut einem Reuters-Bericht prüfen die G7-Staaten gemeinsam mit der Europäischen Union, Preisuntergrenzen für Seltene Erden-Rohstoffe und -Produkte einzuführen. Ziel wäre es, Anreize für Produzenten außerhalb Chinas zu schaffen und die starke Abhängigkeit von chinesischen Lieferketten zu reduzieren. Seltene Erden sind essenziell für Hightech-Anwendungen – von Smartphones über Elektromobilität bis hin zu Verteidigungssystemen – und gelten als strategisch kritische Rohstoffe.

Warum Seltene Erden im Fokus stehen



China dominiert aktuell die globale Wertschöpfung: Beim Minenabbau haben chinesische Anbieter einen sehr hohen Marktanteil, bei der Verarbeitung – dem aufwendigen Schritt vom Erz bis zum marktfähigen Oxid, Karbonat oder Metall – kontrolliert das Land mehr als 90 % der Kapazitäten. Für viele G7-Länder bedeutet das eine starke Abhängigkeit bei Vorprodukten wie NdPr-Oxiden (Neodym/Praseodym) oder Halbfertigteilen für Permanentmagnete, die in Windturbinen, E-Motoren von EVs und zahlreichen Industriegütern eingesetzt werden.

Seltene Erden: G7 und EU prüfen Maßnahmen gegen Chinas Dominanz

