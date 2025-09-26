AKTIEN IM FOKUS
Lastwagenbauer schwächeln vorbörslich wegen Zollsorgen
- Aktien der Lastwagenbauer fallen wegen Zollsorgen.
- Daimler Truck verliert 2,4%, Traton 1,6% vorbörslich.
- Trump plant 25% Zölle auf schwere Lastwagen ab Oktober.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Für die Aktien der deutschen Lastwagenbauer geht es am Freitag wegen Zollsorgen vorbörslich weiter bergab. Anteile von Daimler Truck büßten im Handel auf der Plattform Tradegate 2,4 Prozent ein im Vergleich zu ihrem Xetra-Schlusskurs, während es für die VW-Tochter Traton dort um 1,6 Prozent bergab ging. Die Daimler-Truck-Aktien waren am Vortag schon auf ein Tief seit Mai gefallen, während Traton auf ihrem Niveau von Anfang Juli angekommen sind.
Lastwagen gehören zu den Produkten, auf die US-Präsident Donald Trump demnächst branchenspezifische Zölle erheben will. Anders als für europäische Autos, deren Import-Abgaben rückwirkend zum 1. August auf 15 Prozent gesenkt wurden, sollen auf große, schwere Lastwagen ab Oktober Zölle in Höhe von 25-Prozent verhängt werden. Auf Einfuhren von Arzneimitteln und Möbeln will Trump noch höhere Abgaben verlangen.
Laut dem Marktbeobachter Stephen Innes von SPI Asset Management stehen bei den Handelskonflikten "weniger die konkreten Details der Politik im Vordergrund, sondern vielmehr die zusätzliche Unsicherheit, die sie mit sich bringen"./tih/zb
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Daimler Truck Holding Aktie
Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,95 % und einem Kurs von 27,62 auf Tradegate (26. September 2025, 08:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Daimler Truck Holding Aktie um -4,28 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,15 %.
Die Marktkapitalisierung von Daimler Truck Holding bezifferte sich zuletzt auf 29,35 Mrd..
Daimler Truck Holding zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 9,4500 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,13EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 56,00EUR was eine Bandbreite von -9,78 %/+57,88 % bedeutet.
