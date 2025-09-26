    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsBenzin RohstoffvorwärtsNachrichten zu Benzin
    Ukraine greift Raffinerie in Südrussland an

    Für Sie zusammengefasst
    • Ukraine greift russische Raffinerie mit Drohnen an.
    • Russland verliert durch Angriffe ein Viertel der Kapazität.
    • Ölknappheit in Regionen durch wiederholte Attacken.
    Ukraine greift Raffinerie in Südrussland an
    Foto: Emphyrio - pixabay

    KRASNODAR (dpa-AFX) - Die Ukraine setzt ihre systematischen Attacken auf die russische Ölindustrie fort und hat eine Raffinerie im Süden mit Drohnen angegriffen. Die russischen Behörden der Region Krasnodar teilten mit, dass in der Raffinerie von Afipski ein kleiner Brand ausgebrochen sei. Teile einer Drohne seien in die Anlage gestürzt, hieß es offiziell.

    Nach ukrainischen Angaben war die Raffinerie, die Benzin und Diesel herstellt, zuvor am 28. August angegriffen worden. Durch die wiederholten Angriffe auf Raffinerien, Pumpstationen und Verladeterminals hat Russland nach Expertenschätzungen etwa ein Viertel seiner Kapazitäten zur Ölverarbeitung verloren. Dies sorgt in einigen Regionen dafür, dass Diesel und Benzin knapp sind.

    Für die Ukraine, die seit dreieinhalb Jahren eine russische Invasion abwehrt, sind Attacken auf die gegnerische Ölindustrie derzeit die wirksamste Strategie./fko/DP/zb





    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

