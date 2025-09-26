Daimler Truck Holding Aktie leidet unter Verkäufen - 26.09.2025

Mit einer Performance von -3,22 % musste die Daimler Truck Holding Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Daimler Truck Holding ist ein führender Hersteller von Lkw und Bussen, bekannt für Innovationen in Elektromobilität und autonomem Fahren. Mit starker globaler Präsenz konkurriert es mit Volvo, Paccar, Scania und MAN. Das Unternehmen bietet umfassende Dienstleistungen wie Flottenmanagement und Finanzierungen an.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Daimler Truck Holding Aktionäre einen Verlust von -4,58 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -4,28 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,15 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -0,93 % verloren.

Daimler Truck Holding Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,28 % 1 Monat -11,15 % 3 Monate -4,58 % 1 Jahr +9,98 %

Informationen zur Daimler Truck Holding Aktie

Es gibt 823 Mio. Daimler Truck Holding Aktien. Damit ist das Unternehmen 29,21 Mrd. wert.

Für die Aktien der deutschen Lastwagenbauer geht es am Freitag wegen Zollsorgen vorbörslich weiter bergab. Anteile von Daimler Truck büßten im Handel auf der Plattform Tradegate 2,4 Prozent ein im Vergleich zu ihrem Xetra-Schlusskurs, während es …

Daimler Truck Holding Aktie jetzt kaufen?

Ob die Daimler Truck Holding Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Daimler Truck Holding Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.